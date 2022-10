The Best Concerts in Miami This Week: Metallica, Micro TDH, the Wrecks, and More

This week, heavy-metal band Metallica pays tribute to Megaforce Records founders Jonny and Marsha Zazula at Hard Rock Live, Venezuelan reggaetonero Micro TDH stops by Oasis Wynwood, and California pop-punk outfit the Wrecks takes the stage at Revolution Live.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, October 31

Folamour: 10 p.m., $37.47. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

John Summit and Mason Collective: 10 p.m., $26.45-$93.68. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Tom McCormick: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, November 1

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, November 2

Anemoia: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Los Espíritus: Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Stars and Strings: 8 p.m., $57-$157. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Thursday, November 3

Birth of the Cool Quartet: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Brian Culbertson: 7:30 p.m., $35-$65. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Igor Marijuan and Yohoros: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Iron Lyon: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Jorge Drexler: 8 p.m., $37.99-$166.99. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Micro TDH: 8 p.m., $34.50-$134.50. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Seafoam Walls: 7:30 p.m., $20-$80. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Stef Mendesidis: 11 p.m., $10. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Sugar Rush x Morph: with Leonce and JSport, 10 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Friday, November 4

Adriatique, Echonomist, and Eli Brown: 11 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Carole Ann Taylor: 7:30 p.m., $25. Sandrell Rivers Theater, 6101 NW Seventh Ave, Miami. sandrellriverstheater.com.

The Cleveland Orchestra in Miami: Mahler's First Symphony: $43-$187. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

EXTC: 8 p.m., $20-$50. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Lauren Daigle: with Natalie Hemby, 8 p.m., $50-$130. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Luke Bryan: 7 p.m., $66. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Matthias Meyer B2B Budakid: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Politik: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Raphael: 8 p.m., $48-$395. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Raphael Carrau and Matthias: 11 p.m., Free-$30. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Samba Lele Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Sickick: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Sweat's Sock Hop: with Lolo and Hottpants, 8 p.m.-12 a.m., $10. The Bridge, 4220 NW Seventh Ave., Miami, 305-632-5776, facebook.com/thebridgemiami.

Two and a Half Cats: with Mihai Popoviciu, Miguelle & Tons, and Mendoza, 11 p.m., $14.88. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Vice and 11Ape: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

The Wrecks: with Arlie, 7 p.m., $22. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Saturday, November 5

The 8-Bit Big Band: 7 p.m., $41.50-$62. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Afrojack: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

CeeLo Green: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Chelina Manuhutu, Skream, and Jasper James: 11 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

The Cleveland Orchestra in Miami: Mahler's First Symphony: $43-$187. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Dylan Doyle: 11 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Eros Ramazzotti: 8 p.m., $45-$189.50. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Freak the Disco, Falco, Carlos Diaz + more: 10 p.m., $0-$20. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Humbert: with Stillblue, 9 p.m., Free. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Jerry Rivera: 9 p.m., $80. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-803-8194, lascalademiami.com.

Morten: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Napalm Death: with Brujeria and Frozen Soul, 7 p.m., $25-$28. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Rachmaninoff and His Legacy: 7:30 p.m., $37.38-$56.07. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Sabbath: 10:30 p.m., Free-$15. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Santi's Studio 69: with Erick Rosales, 10 p.m., $30-$54. Supernatural Haus, 378 NE 56th St., Miami, supernatural305.com.

Steve Bug: 10 p.m., $14.88-$20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Unsin: with Musiana, Cesar Paniagua, Mimi Rose, Misión Hip Hop, and others, 1 p.m., Free. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Viken Arman: 10 p.m., $30-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sunday, November 6

DJ EFX: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Mark Small Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Metallica: 7 p.m., $105-$505. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

The Rare Occasions: 8 p.m., $16. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Sons of Mystro: 6 p.m., $25-$30. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Tchami: With Monoky and Andres Line., 10 p.m., $26.46- $37.48. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.