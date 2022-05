The Best Concerts in Miami This Week: Seafoam Walls, Haim, Juan Luis Guerra, Breakbot, and More

This week, experimental jazz outfit Seafoam Walls performs at the Center for Subtropical Affairs, sister act Haim takes the stage at FPL Solar Amphitheater, Latin music legend Juan Luis Guerra brings his brand of merengue to FTX Arena, and French producer and Ed Banger signee Breakbot gets everybody dancing at the Ground.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, May 9

Haim: With Faye Webster, 7:30 p.m., $29.50-$79.50. FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, 305-358-7550, bayfrontparkmiami.com.

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Nil Moliner: 8 p.m., $25. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Tuesday, May 10

Dean Lewis: 7 p.m., $25.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Nicole Henry: 7:30 p.m. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Seafoam Walls: With Fast Preacher, Dirtbike, and Rugh., 8 p.m., $15. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Wednesday, May 11

The Afghan Whigs: 7:30 p.m., $26.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Audacy's Leading Ladies: With Carly Pearce, Gabby Barrett, Lauren Alaina, Lainey Wilson, and others, 8 p.m., $55-$105. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Big Bad Voodoo Daddy: 8 p.m., $28-$58. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Charu Suri: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, May 12

Boza: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Danny Daze and Barker: 10 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

DJ White Shadow: 8 p.m. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Hocico: With Absynth of Faith and Missfit Toys., 8 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Holly Hunt: With Bleeth and Devalued., 8 p.m., $10. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Jorge Garcia: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

One Night of Queen Performed by Gary Mullen and the Works: 7:30 p.m., $48-$63. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Friday, May 13

Afrobeta: With Sagittarius Aquarius and Salacia., 9 p.m., Free. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Bresh Miami: 11 p.m., $20-$35. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Britta Arnold and Of Norway: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Dicky Trisco B2B JKriv: 11 p.m., $20-$30. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Earth to Mars - The Bruno Mars Experience: 7 p.m., $8. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Echonomist: 11 p.m., $15-$40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Enamour: 9 p.m., $20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Eric Dlux: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Juan Luis Guerra: 8 p.m., $55.24-$295.24. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Nic Fanciulli & D'Julz: 11 p.m., $15-$50. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Oliver Helden: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Pockit: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Supergold: With Mason Pace and Play Kill., 8 p.m., $5-$10. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Tommy Emmanuel: 8 p.m., $29.50-$59.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Saturday, May 14

Alvaro Torres: 8 p.m., $40-$70. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-803-8194, lascalademiami.com.

Breakbot: With Irfane., 11 p.m., $15-$30. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Desert Hearts: 8 p.m., $20-$30. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Electric Kif: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Haitian Compas Festival: With T Vice, Klass, Vayb, and Djakout #1., 3:30 p.m., $70-$150. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar.

Joseph Capriati: 11 p.m., $20-$70. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Keshi: With Rei Brown, 7 p.m., $33. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Long Run: An Eagles Tribute: 8 p.m., $29.91-$43.93. Rose & Alfred Miniaci Performing Arts Center, 3100 Ray Ferrero Jr. Blvd., Davie, 954-462-0222, miniacipac.com.

Madeon: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Miranda Lambert and Little Big Town: With the Cadillac Three., 7 p.m., $40.50-$1,010. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Newman (I Love): 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Nicky Romero: 10 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Praslesh: 11 p.m., $20-$40. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Rascal: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Snake Healer, A Bunch of Dead People, and Sumo: 10 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Taimur and Maksim: 9 p.m., $15-$30. Mezcalista, 921 Washington Ave., Miami Beach, 305-423-0094, mezcalistamiami.com.

Tommy Wright III: 9 p.m., $20-$75. The Joint of Miami, 2010 NW Miami Ct., Miami, 786-860-5634, thejointofmiami.com.

Umek: 9 p.m., Free-$40. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Unlimited Devotion: 7 p.m., $18-$25. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Sunday, May 15

Blessd: 4 p.m., $35-$80. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Five For Fighting: 8 p.m., $39.50-$59.50. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

IAmChino: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

John Summit: 10 p.m., $20-$100. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Melódie Showcase: With Mahony, Alkmst, Bobbi, and Natalia Roth., 10 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Vanesa Martín: 8 p.m., $45-$288. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.