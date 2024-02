Miami Valentine's Day Gift Guide 2024: Local Chocolates, Booze, and Sushi

click to enlarge Ana-Cacao Chocolate Tart Oscar Lastra photo

Ana-Cacao Chocolates 9725 NE Second Ave., Miami Shores

786-230-9797

instagram.com/ana.cacao

click to enlarge Biscayne Bay Brewing Company in downtown Miami Biscayne Bay Brewing Company/ Damionlive photo

Biscayne Bay Brewing Co. Chocolate & Beer Pairing 100 NE First Ave., Miami

305-418-0179

biscaynebaybrewing.com

click to enlarge Garcia Nevett in South Miami Garcia Nevett photo

Garcia Nevett Chocolatier de Miami 7312 Red Rd., Miami

305-749-0506

garcianevett.com

click to enlarge Il Mulino New York Sunny Isles Il Mulino New York photo

Il Mulino New York Pasta Sauces 17875 Collins Ave., Sunny Isles Beach

305-466-9191

imny.com

click to enlarge The Miami Beach Edition The Miami Beach Edition photo

Market at the Edition Pizza-Making Class 2901 Collins Ave., Miami Beach

786-357-4500

editionhotels.com

click to enlarge Omakai Coconut Grove photo Omakai Miami

Omakai Sushi Deluxe Boxes with Mochi and Sake Multiple locations

omakai.com

click to enlarge Sunshine Provisions South Florida Sunshine Provisions photo

Sunshine Provisions Prime Meats Delivery sunshineprovisions.com