It's a Black Celebration: Depeche Mode to Return to Miami in October

As if to fulfill the dark dreams of every goth in South Florida, Depeche Mode has announced it will return to perform in Miami in October, just in time for All Hallows Eve.Adding new dates to an already massive world tour — 75 shows in total — the legendary synthpop band will play the Miami-Dade Arena on Thursday, October 12, two days after a stop in Orlando. The band is touring behind a new album,, set for release on March 24 via Columbia Records, which it teased with an Anton Corbijn-directed video for the single "Ghosts Again." Depeche Mode's last album,, was released in 2017.The new album and tour are also the band's first since the death of founding member Andy "Fletch" Fletcher in 2022. Depeche Mode now consists of only two primary members, vocalist Dave Gahan and iconic frontman and multi-instrumentalist Martin Gore. After Fletcher died of natural causes amid the pandemic, Gahan and Gore decided to continue the project they'd begun as a trio in accordance with their late bandmate's wishes.Opening acts for the new leg have yet to be confirmed. Upcoming techno producer Kelly Lee Owens, who played III Points in 2021, will open for most of their spring North American dates. Depeche Mode's last visit to Miami was in 2017 during the Global Spirit Tour.Tickets for the show will be available via Ticketmaster on Friday, February 24, at 10 a.m. with a fan presale on Tuesday, February 21. Find all of the tour dates below.March 23 - Sacramento, CA - Golden 1 CenterMarch 25 - San Jose, CA - SAP CenterMarch 28 - Los Angeles, CA - Kia ForumMarch 30 - Las Vegas, NV - T-Mobile ArenaApril 2 - San Antonio, TX - AT&T CenterApril 5 - Chicago, IL - United CenterApril 7 - Toronto, ON - Scotiabank ArenaApril 9 - Quebec City, QC - Videotron CentreApril 12 - Montreal, QC - Centre BellApril 14 - New York, NY - Madison Square GardenMay 16 - Amsterdam, NL - Ziggo DomeMay 18 - Amsterdam, NL - Ziggo DomeMay 20 - Antwerp, BE - Sportpaleis AntwerpenMay 23 - Stockholm, SE - Friends ArenaMay 26 - Leipzig, DE - Leipziger FestwieseMay 28 - Bratislava, SK - Národný Futbalový ŠtadiónMay 31 - Bordeaux, FR - Matmut AtlantiqueJune 2 - Barcelona, ES - Primavera Sound FestivalJune 4 - Dusseldorf, DE - Merkur Spiel-ArenaJune 6 - Dusseldorf, DE - Merkur Spiel-ArenaJune 9 - Madrid, ES - Primavera Sound FestivalJune 11 - Bern, CH - Stadion WankdorfJune 14 - Dublin, IE - Malahide CastleJune 17 - London, UK - Twickenham StadiumJune 20 - Munich, DE - OlympiastadionJune 22 - Lille, FR - Stade Pierre MauroyJune 24 - Paris, FR - Stade de FranceJune 27 - Copenhagen, DK - ParkenJune 29 - Frankfurt, DE - Deutsche Bank ParkJuly 1 - Frankfurt, DE - Deutsche Bank ParkJuly 4 - Lyon, FR - Groupama StadiumJuly 7 - Berlin, DE - OlympiastadionJuly 9 - Berlin, DE - OlympiastadionJuly 12 - Rome, IT - Stadio OlympicoJuly 14 - Milan, IT - San SiroJuly 16 - Bologna, IT - Stadio Renato Dall’AraJuly 21 - Klagenfurt, AT - Wörthersee Stadion 'July 23 - Zagreb, HR - Arena ZagrebJuly 26 - Bucharest, RO - Arena NaționalăJuly 28 - Budapest, HU - Puskás ArénaJuly 30 - Prague, CZ - Letňany AirportAugust 2 - Warsaw, PL - PGE NarodowyAugust 4 - Krakow, PL - Tauron ArenaAugust 6 - Tallinn, EE - Tallinna LauluväljakAugust 8 - Helsinki, FI - Kaisaniemen PuistoAugust 11 - Oslo, NO - Telenor ArenaSeptember 21 - Mexico City, MX - Foro SolSeptember 29 - Austin, TX - Moody CenterOctober 1 - Dallas, TX - American Airlines CenterOctober 4 - Houston, TX - Toyota CenterOctober 7 - New Orleans, LA - Smoothie King CenterOctober 10 - Orlando, FL - Amway CenterOctober 12 - Miami, FL - Miami-Dade ArenaOctober 19 - Nashville, TN - Bridgestone ArenaOctober 21 - Brooklyn, NY - Barclays CenterOctober 23 - Washington, DC - Capital One ArenaOctober 25 - Philadelphia, PA - Wells Fargo CenterOctober 28 - New York, NY - Madison Square GardenOctober 31 - Boston, MA - TD GardenNovember 3 - Montreal, QC - Centre BellNovember 5 - Toronto, ON - Scotiabank ArenaNovember 8 - Detroit, MI - Little Caesars ArenaNovember 10 - Cleveland, OH - Rocket Mortgage FieldHouseNovember 13 - Chicago, IL - United CenterNovember 16 - Denver, CO - Ball ArenaNovember 18 - Salt Lake City, UT - Vivint ArenaNovember 21 - Edmonton, AB - Rogers PlaceNovember 24 - Vancouver, BC - Rogers ArenaNovember 26 - Seattle, WA - Climate Pledge ArenaNovember 28 - Portland, OR - MODA CenterDecember 1 - Las Vegas, NV - T-Mobile ArenaDecember 3 - San Francisco, CA - Chase CenterDecember 6 - San Diego, CA - Pechanga ArenaDecember 10 - Los Angeles, CA - Kia ForumDecember 15 - Los Angeles, CA - Crypto.com Arena