The Best Concerts in Miami This Week: Chvrches, Tokischa, Monsta X, and More

This week, Dominican dembow rapper Tokischa takes the stage at Oasis Wynwood, Chvrches brings its signature synth-pop to Revolution Live, and K-pop group Monsta X stops at FLA Live Arena as part of its No Limit Tour.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, May 30

Alex Sensation: 12 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Everglades Computer Club: 8:30 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Jack Brandfield: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Miamibloco Brazilian Social: With Munir Hossn, Afrobeta , Rose Max & Ramatis, Alejandro Elizondo, and more., 7 p.m., $25. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Sandz Caribbean Music Festival: With DaBaby, Shenseea, and others, 2 p.m., $89.99-$149.99. Quiet Waters Park, 401 S. Powerline Rd., Deerfield Beach, 954-357-5100, broward.org/parks.

Tuesday, May 31

Brit Floyd: 8 p.m., $49.50-$59.50. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Chvrches: 7 p.m., $36.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Frenchy Romero and Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, June 1

Maverick City Music and Kirk Franklin: With Jonathan McReynolds and Housefires, 7 p.m., $35.75-$95.75. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Monsta X: 7:30 p.m., $35.25-$145.25. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Patricia Ligia Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Role Model: With the Blssm, 7 p.m., $18. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Thursday, June 2

Chizzle: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

The Doobie Brothers: 7:30 p.m., $29.50-$164.50. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Evan Taylor: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Martyn Bootyspoon, Coffintexts, and Pressure Point: 10 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Rasi Z and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sfera Ebbasta: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Toad the Wet Sprocket: 7:30 p.m., $47. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Friday, June 3

AC Slater: 11 p.m., $15-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Brantley Gilbert: 7:30 p.m., $70-$110. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Existence Has Failed, Thirst, Bottomfeeders, and Tracheotomy: 8 p.m., $1-$10. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Friend Within: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Gabriel & Dresden: 9 p.m. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

George Clinton & Parliament Funkadelic: 8 p.m., $60. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Gumbull 3000 Closing Party: With CeeLo Green., 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Jon Ezrine and the Electricians: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Konflikt: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Lady Starlight: 10 p.m., $10-$15. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Lil Jon: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Lost Desert: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Rhadoo: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Ricardo Arjona: 8 p.m., $56.24-$296.24. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Sugar Rush: With Ash Lauryn., 11 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Tech N9ne: 7:30 p.m., $30. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Tony & the Kings: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Saturday, June 4

A-Trak: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Anemoia: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Avision & Luuk van Dijk: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Cedric Gervais: 11 p.m. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Christian Löffler: 11 p.m., $15-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

The Death of Mekronium: With Born Beneath, Dirty Space Groove, Glss Cndy, Irra's One, Mekronium, and others., 6 p.m. The Spot Wynwood, 3201 NW Seventh Ave. Circle, Miami, 786-200-2017, facebook.com/thespotwynwood.

Hardwired - A Tribute to Metallica: With Maiden Mania - Iron Maiden Tribute, 8 p.m., $14. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Jonas Blue: 10 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Justin Marchacos: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Life on Planets: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Niiko x Swae: 12 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Pedro Capo: 9 p.m., $45-$85. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Ricardo Arjona: 8 p.m., $56.24-$296.24. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Slothrust: With Moon Kissed., 9 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Stan Kolev and Matan Caspi: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Tokischa: 9 p.m., $35-$125. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Yngwie Malmsteen: 7 p.m., $23-$78. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Sunday, June 5

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Dvicio: 8 p.m., $30-$85. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

IAmChino: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Livitup: 12 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Rudy La Scala: 7 p.m., $50-$60. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.