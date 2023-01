Miami Food Events This Week: "Todo Es Fresco," Paws Patio, and Tacombi's Celebration

click to enlarge Plantain and sweet potato tacos Photo by Deyson Rodriguez

"Todo Es Fresco" Menu

click to enlarge Celebrate Paws Patio. InterContinental Miami photo

Paws Patio Anniversary

click to enlarge The cocktail line for Tacombi Tacombi photo

Tacombi’s Opening Celebration

click to enlarge Bodega Taqueria y Tequila's bar Bodega Taqueria y Tequila photo

Mi Casa Thursdays