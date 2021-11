The Best Concerts in Miami This Week: Tortuga Fest, Julieta Venegas, Booka Shake, and More

This week, Tortuga Music Festival returns to the sands of Fort Lauderdale beach with Luke Bryan, Miranda Lambert, Tim McGraw, and, of course, Pitbull; Mexican singer-songwriter Julieta Venegas brings her Vernos de Nuevo Tour to Mad Club Wynwood; Ghostface, GZA, and Raekwon's 3 Chambers Tour stops by Revolution Live; and Secret Garden takes over Oasis Wynwood with German duo Booka Shade.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, November 8

Leya: With Night Foundation, Ghostflower, and Circle of Sixths., 8 p.m., $10. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Tom Lippincott: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, November 9







Coastcity: 8 p.m., $20-$30. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Diego Melgar: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, November 10







Banana Chant: 8 p.m., Free. Kill Your Idol, 222 Española Way, Miami Beach, 305-534-1009, facebook.com/killyouridolmiami.

Isac Jamba Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

James Taylor & His All-Star Band: With Jackson Browne, 7:30 p.m., $59.50-$125. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Larry June: 7 p.m., $23. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Los Wizzards: 7:30 p.m., $50-$70. Palapa, 184 NE 50th Terrace, Miami, 305-925-9555, palapamiami.com.

Thursday, November 11

Anitta: 11 p.m., $60. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Bitter Babe, Bunni, and Sel.6: 11 p.m., $15. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Carlos Andrade: 7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Firstworld: With Millionyoung., 9 p.m., $10. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Jessica Who: With Mister Gray., 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Julieta Venegas: 8 p.m., $65-$95. Mad Club Wynwood, 55 NE 24th St., Miami, 305-744-1714, madclubwynwood.com.

Keith Johns: 9-11 p.m., Free. The Anderson, 709 NE 79th St., Miami, 786-401-6330, theandersonmiami.com.

Priku: 10 p.m., $10-$15. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Quinteto Astor Piazzolla: 8 p.m., $25-$75. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Rebolledo: 10 p.m., $20-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Soul Pax: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Friday, November 12

Beret: 8 p.m., $55-$125. Mad Club Wynwood, 55 NE 24th St., Miami, 305-744-1714, madclubwynwood.com.

Cortadito: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

DJ Silver: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Ghostface, GZA, and Raekwon: 9 p.m., $50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Gin Blossoms: 7:30 p.m., $55-$99. Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2000, fontainebleau.com.

Guti: 11 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Guy J: 10 p.m., $25-$50. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Hed PE: With Andrew W. Boss and Pigweed., 7:30 p.m., $18. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Ida Engberg and Sonja Moonear: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Illyus and Barientos: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Juke: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Kat Edmonson: 7:30 p.m., $39.50-$69.50. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Max Chapman: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Rainbow Full of Sound: 6 p.m., $35. Miami Beach Botanical Garden, 2000 Convention Center Dr., Miami Beach, 305-673-7256, mbgarden.org.

Reinier Zonneveld and Sara Landry: 4 p.m., $15-$40. Space Park Miami, 298 NE 61 St., Miami, spaceparkmiami.com.

Ron Trent: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Rosario Flores: 8 p.m., $45-$345. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Sharam: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Silenmara: 7 p.m., $10. The Spot Wynwood, 3201 NW Seventh Ave. Circle, Miami, 786-200-2017, facebook.com/thespotwynwood.

Tchami: With David Solomon., 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Tortuga Music Festival: 1 p.m., $138-$1,999. Fort Lauderdale Beach Park, 1100 Seabreeze Blvd., Fort Lauderdale, 954-828-7275.

Township Rebellion: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Trippie Redd: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Under the Moonlight Concert: DeBlois Milledge: 7-10 p.m., $10-$20. The Barnacle Historic State Park, 3485 Main Highway, Miami, 305-442-6866, floridastateparks.org/parks-and-trails/barnacle-historic-state-park.

Saturday, November 13

Air Supply: 8 p.m., $25-$125. Magic City Casino, 450 NW 37th Ave., Miami, 305-649-3000, magiccitycasino.com.

Amelie Lens, Hot Since 82, and Ellen Allien: 11 p.m., $20-$100. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Black Market Fest: With Afrobeta, Galactic Effect, Roxx Revolt & the Velvets, Holly Hunt, and others., 7 p.m., $15-$20. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Booka Shade: 3 p.m., $15-$50. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Braidsman: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Café Tacvba: With Diamante Eléctrico, 8 p.m., $45-$95. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Cash Cash: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Dion Lunadon: With Mold!, the Ruffans, and Laika., 7 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Eli Light: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Gucci Mane: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Jeffrey Sutorius: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Kat Edmonson: 7 p.m., $35-$40. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Kevin de Vries: 11 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Kshmr: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Melendi: 8 p.m., $55-$290. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Mystic Bill: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Rick Ross: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Timbalive and N'Taya: 8:30 p.m., $40. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Tortuga Music Festival: 1 p.m., $138-$1,999. Fort Lauderdale Beach Park, 1100 Seabreeze Blvd., Fort Lauderdale, 954-828-7275.

Sunday, November 14

Bruce Hornsby: 7:30 p.m., $37.50-$77.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

DJ Camilo: 8 p.m., Free. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

DJ Fielo: 5 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

DJ Lez Lee: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Meduza: 10 p.m., $20-$80. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Tortuga Music Festival: 1 p.m., $138-$1,999. Fort Lauderdale Beach Park, 1100 Seabreeze Blvd., Fort Lauderdale, 954-828-7275.