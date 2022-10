The Best Concerts in Miami This Week: Gorillaz, III Points, Rüfüs Du Sol, and More

This week, III Points makes its return on Mana Wynwood, virtual band Gorillaz takes the stage at FTX Arena, and Aussie electronic trio Rüfüs Du Sol stops at FPL Solar Amphitheater.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, October 17

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Miamibloco Mondays: 6 p.m., Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Norman Westberg: 8 p.m., $12. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tuesday, October 18

In Flames: with Born of Osiris and Darkest Hour, 6:30 p.m., $34. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Soweto Gospel Choir: 5 p.m. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Wednesday, October 19

Latin Beat Festival: with Reset Band, Santiago Plaz, Maria de los Angeles, and others, 6:30 p.m., $41.20. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Natipitch and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Nestor Del Prado: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Pitbull: 8 p.m., $65-$151. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Steve Vai: 8 p.m., $40.50-$72.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

We Were Promised Jetpacks: 7 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Thursday, October 20

Agustin Conti: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Andrés Cepeda: La ruta púrpura: 8 p.m., $37-$131. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

baez and Armii1n: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Black Coffee: 11:30 p.m., $60. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Chris Lake: 11 p.m., $26.45-$37.47. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Clean Cut: 7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

North Beach Social: with Psychic Mirrors, 7:30 p.m., Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Optimo: with Terence Tabeau and Diego Andres, 10 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Pitbull: 8 p.m., $65-$151. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Plot, Kenzi Scott + more: 10 p.m., $0-$30. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

SayMyName: 10 p.m., $0-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Trick Daddy and Trina: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Friday, October 21

Anees: 7:30 p.m., $25. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Chloe Caillet: with Max Stern, Nuclear Digital Transistor, and Kabinett, 11 p.m., $20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Daniel Del Pino: 8 p.m., $25. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Electric Kif: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Fisher: 8 p.m., $60-$100. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Gipsy Kings: 9 p.m., $59-$349. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

Gumbo: a Live Phish Experience: 8 p.m., $13. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

III Points 2022: 3 p.m., $119-$449. Mana Wynwood, 318 NW 23rd St., Miami, 305-573-0371, manawynwood.com.

Leslie Cartaya: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Loco Dice and PAWSA: 11 p.m., $48.49-$93.68. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Mat Zo: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Myriam Hernandez: 8 p.m., $80-$349. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

New York Bee Gees: 8 p.m., $27.57-$55.61. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Nina Kraviz: with Ultrathem, Winter Wrong, and SDRV, 11 p.m., $26.45-$37.47. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Petre Inspirescu: 11 p.m., $10-$30. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Rose Max and Ramatis Moraes: 8 p.m., $51.40-$60.75. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Taches: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Saturday, October 22

Amos Lee: 7:30 p.m., $44.50-$79.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Burgundee: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Cortadito: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Gryffin: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Havasi: 8 p.m., $49-$499. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

III Points 2022: 3 p.m., $119-$449. Mana Wynwood, 318 NW 23rd St., Miami, 305-573-0371, manawynwood.com.

Luciano and Mochakk: 11 p.m., $37.47-$93.68. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Max and Iggor Cavalera: 7:30 p.m., $29.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Me First and the Gimme Gimmes: with Surfbort and the Black Tones, 6:30 p.m., $23. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

MTT + Rachmaninoff: 8 p.m., $30-$200. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Negroni's Trio: 8 p.m., $51.40-$60.75. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Nu Zau: 11 p.m., Free-$20. The Trip, 28 NE 14th St., Miami.

Nur Jaber: 1 a.m., $10-$15. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Rae Sremmurd: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sama' Abdulhadi and Miss Kittin & the Hacker: 11 p.m., $26.45-$37.47. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Whitesquare and Red Axes: 11 p.m., $20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Wild Dark: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

W.I.T.C.H.: With Paint., 8 p.m., $20. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Sunday, October 23

Bazzi: 7 p.m., $33. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Daikaiju: 7 p.m., $12-$15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Frankie and the Witch Fingers: with Kairos Creature Club, 7 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Gorillaz: 7:30 p.m., $60-$140. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Grand Season Opening, Miami Symphony Orchestra: 6 p.m., $39-$164. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

IAmChino: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

III Points Annual Closing Party: 10 p.m., $20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

LoveIsLove Miami: with Les Nubians, Chris Rob and Duke Jones Grand Jam, Papaloko and Loray Mistik, and others, 3 p.m., Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Ole & Ashe: 5 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Rüfüs Du Sol: with Bora Uzer, 7:30 p.m., $49.50-$1,004.25. FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, 305-358-7550, bayfrontparkmiami.com.

Rüfüs Du Sol and Artbat: 10 p.m., $106.90-$137.77. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Southern Soul Music Festival: with Tucka, Sir Charles Jones, Pokey Bear, and others, 4 p.m., $85.50-$160.50. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com