The Best Concerts in Miami This Week: Jessie Reyez, L.A. Witch, Marc Anthony, and More

This week, Canadian singer Jessie Reyez brings her Yessie Tour to Oasis Wynwood, garage-rock trio L.A. Witch takes the stage at Gramps, and Latin music icon Marc Anthony holds court at FTX Arena.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, November 14

Jason Arkins: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, November 15

Bob Bruya: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Max: with Sara Keys, 7 p.m., $25.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Wednesday, November 16

Bonnie Raitt: 7:30 p.m., $44.50-$124.50. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Foreigner: 8 p.m., $100-$150. Seminole Casino Coconut Creek, 5550 NW 40th St., Coconut Creek, 954-977-6700, seminolecoconutcreekcasino.com.

Kevin King Regime: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

L.A. Witch: 8 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tony Isaacs and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, November 17

Ärtifakt Showcase: with Carlo Vento, DJ Prim, E:Choes, Elias Garcia, and others, 9 p.m., $10-$15. The Trip, 28 NE 14th St., Miami.

Blessd: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

David Cook: 8 p.m., $45. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Gary Thomas: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Kate Ozz and Armii1n: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Konstantina Gianni: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

North Beach Social: with Munir Hossn, 8 p.m., Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Perel: 11 p.m., $20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Sevadaliza: 10 p.m., $14.89. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Straight No Chase: 7:30 p.m., $25-$69.50. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Friday, November 18

Adam Beyer: 11 p.m., $24.72-$66.44. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Aesthetic Perfection: with Josie Pace and genCAB, 8 p.m., $15-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Alok: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Best of the Eagles: 8 p.m., $42.76-$53.04. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Cannibal Kids, Better Than This, Rohna, and Frogs Show Mercy: 7:30 p.m., $12-$15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

EDX: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Ice Spice: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Jessie Reyez: 8 p.m., $25-$99. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Juan Power: 11 p.m., $14.88-$20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Landivar: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

The List: with ODK, Wellzee, and Kevcas, 9:30 p.m.-2 a.m., $10-$20. Rácket, 150 NW 24th St., Miami, 786-637-2987, racketwynwood.com.

Marc Anthony: 8 p.m., $71-$207. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Maverick City Music and Kirk Franklin: 7 p.m., $25.75-$95.75. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Miroloja: with Amo and Elizabëth, 11 p.m., $10-$25. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Mitch Oliver: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Spafford: 7:30 p.m., $20. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Sugar Rush x Other World: with Tygapaw, Alex.Cosmos, and Pressure Point, 11 p.m., $14.88. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Ty Dolla $ign: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Vera: 11 p.m., Free-$30. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Saturday, November 19

Bikini Bottom Rave: 8 p.m., $28. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Bingewatch: with Yokai, Cut & Sew, and Jenessa Acosta, 9 p.m., Free. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Bresh Miami: 11 p.m., $31.96. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Cedric Gervais: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Cole Swindell: with Ashley Cooke and Dylan Marlowe, 7:30 p.m., $39.50-$80. Pompano Beach Amphitheater, 1806 NE Sixth St., Pompano Beach, 954-946-2402, theamppompano.org.

Dee Montero and Tooker: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Denis Sulta: 11 p.m., $26.45. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Electric Kif: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Green Velvet: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com



Kultura: with Denn Ist Est, La Strummer, and Cinis, 11 p.m., $10-$15. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Los Angeles Azules: 9 p.m., $20-$199.50. FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, 305-358-7550, bayfrontparkmiami.com.

Make It a Jazzy Thanksgiving: 7 p.m., $25-$30. Rose & Alfred Miniaci Performing Arts Center, 3100 Ray Ferrero Jr. Blvd., Davie, 954-462-0222, miniacipac.com.

Marc Anthony: 8 p.m., $71-$207. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

The Marshall Tucker Band: 8 p.m., $47-$97. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Pablo Alboran: 8 p.m., $58-$455. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Patrick Topping and Alan Fitzpatrick: 11 p.m., $19.06-$35.02. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

ReShape: with Anna Schimkat, Molto, Simo Cell, Crystallmess, and others, 5 p.m., Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Top of the World - a Tribute to the Carpenters: 8 p.m., $37.38-$46.73. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Ty Dolla $ign: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Undeath and 200 Stab Wounds: with Enforced and Phobophilic, 6:30 p.m., $20. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Valentino Khan: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Sunday, November 20

Claude VonStroke: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Deep Soul Sundays: with Amaré, 8 p.m., Free. Baby Jane, 500 Brickell Ave. Suite 105E, Miami, 786-623-3555, babyjanemiami.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Dirty Dancing in Concert: 6 p.m., $55.75-$70.75. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

H.R. of Bad Brains: 7 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

IAmChino: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

The Millennium Tour: with Bow Wow, Mario, Keri Hilson, and others, 7 p.m., $59.50-$169.50. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.