The Best Concerts in Miami This Week: Roger Waters, Daddy Yankee, and the Black Keys

This week, Roger Waters brings the live Pink Floyd experience to FTX Arena, blues rockers the Black Keys stop at iThink Financial Amphitheatre as part of their Dropout Boogie Tour, and Daddy Yankee celebrates his retirement with an arena-sized show.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, August 22

Russ Spiegel: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, August 23

The Kid Laroi: 8 p.m., $38.75-$1,004.25. FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, 305-358-7550, bayfrontparkmiami.com.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Roger Waters: 8 p.m., $51-$221. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Wednesday, August 24

Archila and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

The Black Keys: with Band of Horses and Early James, 7 p.m., $39.50-$1,010. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Zach Bartholomew: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, August 25

Black V Neck: 10 p.m., $0-$20. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Damien Escobar: 8:30 p.m., $35-$45. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

David Mason: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Konstantina Gianni: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

ODD: with Aurora Halal, Peach, and Sister System, 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Planet Booty: 9:30 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

The Ripple Effect: 7 p.m., $10. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Tom Peters and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Friday, August 26

2 Chainz: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Amine K: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Ardalan: 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Better Strangers: with Bruvvy, 7 p.m., $5. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Burgundee: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

The Chili Poppers: with Subliminal Doubt, 8 p.m., $13. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Cloonee: 11 p.m., $15-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Max Cooper: 11 p.m., $20.40. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Natalia Jiménez: 8 p.m., $97-$173. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Nervo: 8 p.m. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Pazmal and 74.97: 11 p.m., Free. Over Under, 151 E. Flagler St., Miami, 786-247-9851, overundermiami.com.

Sage Armstrong: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Santana and Earth, Wind & Fire: 7 p.m., $39-$1,010. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Scott Becker: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Steve Aoki: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Tory Lanez: 11 p.m., $65. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Saturday, August 27

Bresh Miami: 11 p.m., $31.97. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Daddy Yankee: 8 p.m., $61-$191. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Elephante: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Ennio Skoto: with Differ and Nicole Gallamini, 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Fiesta by Negroni's Trio: 8 p.m., $37. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Henry Fong and Dallas K: 10 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Lisa Yaro: 8 p.m., Free-$75. The Joint of Miami, 2010 NW Miami Ct., Miami, 786-860-5634, thejointofmiami.com.

Malicia: with Dino and Shirl LeGion, 11 p.m., $10. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Marlow Rosado: 8 p.m., $28-$38. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Massane: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Nicola Cruz and DJ Python B2B Nick León: 11 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

The O'Jays: 7 p.m., $60-$175. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar. miramaramp.com.

One Man Band Show: with Reverend Ron, Uncle Scotchy, and Lone Wolf OMB, 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

PJ Morton: 7 p.m., $27.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Savi: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Stillblue: with Mila Degray and Moving in Slow, 8 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Timmy Trumpet: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Valentin Huedo: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sunday, August 28

Alex Sensation and Tokischa: 12 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Él Mató a un Policía Motorizado: with Oruã and Las Nubes, 7 p.m., $20.40. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Lost Minds: with Slugg, Chris Clark, Leyva, and Ms. Mada, 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Rascal: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Seafoam Walls: 8 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Thornhill: With Moodring., 7 p.m., $16-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.