The Best Concerts in Miami This Week: Rolling Loud, Shermanology, Lee Burridge, and More

This week, Rolling Loud brings the best of hip-hop to the Hard Rock Stadium, Dutch siblings Shermanology stop by ATV Records, and Lee Burridge helps Soundtuary celebrate its anniversary at Jungle Island.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, July 18

Jazz Jam: With the Ciel Trio, 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, July 19

Diego Melgar Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, July 20

Lindsey Blair: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Run the Tracks: 9 p.m., Free. The Joint of Miami, 2010 NW Miami Ct., Miami, 786-860-5634, thejointofmiami.com.

Seiji Niizawa and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, July 21

Agustin Conti: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

April Nicole: 6-8 p.m., Free. Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami, 305-375-3000, pamm.org.

The Doobie Brothers: 7:30 p.m., $17-$350. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Enter Dragon Paradise: With Ty Dolla $ign., 7 p.m., Free, event.briskdragonparadise.com/register. Island Gardens, 888 MacArthur Cswy., Miami, 305-531-3747, islandgardens.com.

Harvy Valencia: 11 p.m., Free-$20. Mad Club Wynwood, 55 NE 24th St., Miami, 305-744-1714, madclubwynwood.com.

Less Than Jake and Bowling for Soup: With Cliffdiver and Doll Skin, 7 p.m., $27.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Orleans: 8 p.m., $35-$75. Sport of Kings Theatre, 501 Federal Highway, Hallandale Beach, 954-454-7000, gulfstreampark.com.

Playboy Carti: 8 p.m. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sarah Jacob and Darrell Arnold: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Shermanology: 10 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Themba: 10 p.m., $20.40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Friday, July 22

Big Time Rush: With Dixie D'Amelio, 8 p.m., $25-$299.95. FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, 305-358-7550, bayfrontparkmiami.com.

Bresh Miami: 11 p.m., $31.97. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

David Gtronic: 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Emo Night 305: With Manic Frequency and DJ LinderSmash., 8 p.m., Free. The Anderson, 709 NE 79th St., Miami, 786-401-6330, theandersonmiami.com.

Franck Roger: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Guy Mantzur: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

House Attack: With Dipzy., 7 p.m.-2 a.m., $20. Sky Yard, 723 Lincoln Ln. N., Miami Beach, 305-903-4076.

IV and the Strange Band: 8 p.m., $13-$15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Jessi Uribe and Paola Jara: 8 p.m., $69-$249. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

Kelvis Ochoa: 8:30 p.m., $50-$70. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Kodak Black: 8 p.m., $60-$100. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Landivar: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Lil Durk: 11 p.m., $50. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Lotus Collective featuring Los Alchemists: 8 p.m., Free. Smorgasburg Miami, 2600 NW Second Ave., Miami, smorgasburgmiami.com.

Paul Woolford and Jacques Greene: 11 p.m., TBA. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Rolling Loud: With Kid Cudi, Future, Kendrick Lamar, and others., 4 p.m., $346-$1,414. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

Soundtuary Anniversary: With Lee Burridge, Apache, and Adios., 8 p.m., $45-$85. Jungle Island, 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, 305-400-7000, jungleisland.com.

Trejimedio: With Kenny Jones and Housecoat., 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Saturday, July 23

Castaway: With Kike Roldan, Atomyard, Soto Music, and EQ Music., 5 p.m., Free. Sandbar Sports Grill, 3064 Grand Ave., Miami, 786-359-4510, sand.bar.

Dee Montero: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

El Taiger: 9 p.m., $60-$90. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

The Final Bolero Ball: With Dude Skywalker., 10 p.m., Free-$30. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

In The End - Tribute to Linkin Park: 8 p.m., $14. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Jeff Prine: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Juicy J: 8 p.m., Free. Bottled Blonde, 2838 NW Second Ave., Miami, 786-673-6926, bottledblondepizzeria.com.

Khen: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Kizz Daniel: 8 p.m., $40-$250. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

Lee Foss: 11 p.m., $15-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Lil Uzi Vert: 11 p.m., $80-$95. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Los Chicos del 512: 8 p.m., $37.50-$60. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Mani-Fest: With Bloodbather, Glazed, 408, Children of the Flesh, Vntrs, and others., 4 p.m., $20-$35. SkateBird Miami, 533 NE 83rd St., El Portal, 305-603-8015, skatebirdmiami.com.

Rolling Loud: With Kid Cudi, Future, Kendrick Lamar, and others., 4 p.m., $346-$1,414. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

Showtek: 10 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Six Years of Sports: With Liquid Earth and Ciel., 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Tea & Poets Sixth Anniversary Party: With the Wrong Number, Tongue Tied, Banana Chant, and Iliad., 8 p.m., $8. Tea & Poets, 5701 Sunset Dr., South Miami, 786-216-7201, teaandpoets.com.

Travis Scott: 8 p.m., $125-$175. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Two and a Half Cats: With Miguelle & Tons and Ms. Mada., 11 p.m., $14.89. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Yokai Nite: With Galactic Effect, Zerosum, Alessa, and Lamebot., 10 p.m., $20. Stache Drinking Den, 109 SW Second Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1044, stacheftl.com.

Sunday, July 24

Boldy James and Jay Worthy: 3 p.m., $10-$100. The Joint of Miami, 2010 NW Miami Ct., Miami, 786-860-5634, thejointofmiami.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

DJ Obsence: 12 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Future: 11 p.m., $150. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Incubus: With Sublime with Rome and the Aquadolls., 7 p.m., $25-$1,010. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Kush Jones: 3 p.m.-12 a.m., $10-$15. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Lil Uzi Vert: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Mason Collective: 10 p.m., $20.40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Rolling Loud: With Kid Cudi, Future, Kendrick Lamar, and others., 4 p.m., $346-$1,414. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.