The Ten Best New Year's Eve 2023 Dinners in Miami

Bâoli's bar and dining room Mr. Hospitality photo

Bâoli 1906 Collins Ave., Miami Beach

305-674-8822

baolimiami.com

This is why you come to Bourbon Steak. Bourbon Steak photo

Bourbon Steak 19999 W. Country Club Dr., Aventura

786-279-6600

bourbonsteakmia.com

Dōma offers a five-course New Year's menu. Dōma photo

Dōma 35 NE 26th St., Miami

786-953-6946

domawynwood.com

click to enlarge Italica is the newest concept from the team behind Negroni Bistro & Sushi Bar. Italica photo

Italica Midtown 3201 NE First Ave., Miami

786-850-2600

italicaus.com

click to enlarge Klaw's dining room Klaw photo

Klaw Restaurant 1737 N. Bayshore Dr., Miami

305-239-2523

klawrestaurant.com

click to enlarge Le Jardinier's patio Le Jardinier photo

Le Jardinier 151 NE 41st St., Miami

305-402-9060

lejardinier-miami.com

Dishes at Luca Osteria Photo by Fujifilmgirl

Luca Osteria 116 Giralda Ave., Coral Gables

305-381-5097

lucamiami.com

New Year's is a drag at R House. R House photo

R House 2727 NW Second Ave., Miami

305-576-0201

rhousewynwood.com

Sawa is throwing a family-friendly party. Sawa photo

Sawa Restaurant & Lounge 360 San Lorenzo Ave., Coral Gables

305-447-6555

sawarestaurant.com

click to enlarge Photo by Michael Kleinberg

Serena at Moxy South Beach 915 Washington Ave., Miami Beach

305-306-0776

serenamiami.com