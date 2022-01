The Best Concerts in Miami This Week: International Noise Conference, Chance the Rapper, Imagine Dragons, and More

This week, things are getting loud at Churchill's Pub with the return of the International Noise Conference, Chance the Rapper helps E11even celebrate its eighth anniversary, and Imagine Dragons brings its pop-rock stylings to FTX Arena.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, January 31

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, February 1

International Noise Conference: 9 p.m., Free. Churchill's Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Rick Moon: 7:30 p.m., $20-$80. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Wednesday, February 2

Fit for an Autopsy: 6 p.m., $20-$22. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

International Noise Conference: 9 p.m., Free. Churchill's Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Keegan Matthews Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Kike Roldan and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, February 3

A Tribute to Aretha Franklin: The Queen of Soul featuring Damien Sneed: 8 p.m., $29.50-$79.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Birth of the Cool Quartet: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Chus: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Eladio Carrión: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Fideles: With Andres Line., 10 p.m., $10-$25. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

International Noise Conference: 9 p.m., Free. Churchill's Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Kyle Walker: 10 p.m., $25-$40. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Milo and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Savi: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Friday, February 4

AceMo and Moma Ready: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Bobby Lee Rodgers: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Confession vs. Night Bass: With Tchami and AC Slater., 11 p.m., $20-$80. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Diplo: 8 p.m., $60-$100. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Ilee, Bobby Ishak, and Sdot: 10 p.m., $20-$30. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

International Noise Conference: 9 p.m., Free. Churchill's Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Matute: 9 p.m., $45-$85. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Nhii: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Prok & Fitch: 9 p.m., $0-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Westend: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Saturday, February 5

Arapu, Sepp, and Imbue: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Astrix: 9 p.m., $20-$40. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Carnage: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Chance the Rapper: 8 p.m., $60-$100. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

DJ Tennis, Talaboman, and Carlita: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

International Noise Conference: 9 p.m., Free. Churchill's Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Juke: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Mitch Oliver: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

One Night In February: With Nii Tei, Dude Skywalker, Eveava, and Mary Jane., 11 p.m., $20-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

The Queen of Soul: A Tribute to Aretha Franklin: With Damien Sneed., 8 p.m., $35-$90. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Santino Fontana: With Seth Rudetsky, 8 p.m., $37-$67. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Ultrathem and Winterwrong: 9 p.m., $20-$40. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Willy Chirino and Leoni Torres: 8 p.m., $50-$197. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Xander, Migs, and Breeze: 10 p.m., Free-$30. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Sunday, February 6

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Imagine Dragons: 7 p.m., $34.75-$219.75. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Jim Brickman: 4 p.m., $55-$75. 7 p.m., $55-$75. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Maya Jane Coles: 10 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.