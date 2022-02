The Best Concerts in Miami This Week: Mannequin Pussy, Tiga, Less Than Jake, Zedd, and More

This week, feel the love when Philly trio Mannequin Pussy stops at Gramps on Saturday. Also, don't miss Turbo Recordings founder Tiga at Floyd on Thursday, Gainesville OGs Less Than Jake at Culture Culture on Friday, and EDM powerhouse Zedd at Daer on Saturday.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, February 14

Jesica Dwek: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Shirley's Jazz Jam: With Brian Tate Trio., 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tuesday, February 15

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, February 16

Björk Orkestral: 8 p.m., $55-$275. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Isac Jamba: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Larry Carlton: 8 p.m., $49.95-$89.95. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Murphy's Law: 7 p.m., $15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

P.O.T and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, February 17

Abba Mania: 8 p.m., $50-$55. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Apparition: With Necromancer, Michael Savant, and others., 9 p.m., $15-$25. Syndicate Wynwood, 2451 NW Fifth Ave., Miami, 305-960-7689, syndicatewynwood.com.

Blessd: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Fabi World Music: 7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Femme Fetale: With Mila Dietrich, Sdrv, Souls Departed, and Ultrathem., 10 p.m., Free-$25. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Five Venoms: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Ladies Night: With Abel and Iconic Behavior., 10 p.m., Free-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Obscura: With Abysmal Dawn, Vale of Pnath, and Interloper., 7 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.



Patrick Lopez: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tiga: 10 p.m., $15-$40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Yana and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Friday, February 18

7Block: 8:30 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Al Dente, Charles Wiley, Wizzy, and Felix Leon: 10 p.m., Free-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Arthur Robert: With Jay York and Brooklyn Mike., 9 p.m., $10. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Biscits: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Daniel Bell: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Death on the Balcony: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Don Toliver: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Electric Kif: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Emily Blaylock: 8 p.m., $10-$15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Joris Voorn: 11 p.m., $20-$50. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Kaskade: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Less Than Jake: With the Supervillains and the No Name Ska Band., 7:30 p.m., $23.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Marco Carola and Enzo Siragusa: 11 p.m., $15-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Matador: 9 p.m., $0-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Pat Metheny: 8 p.m., $45-$125. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Saturday, February 19

Alan Walker: 11 p.m., $65. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Brian Cid: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Cassy: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

EDX: 10 p.m., $20-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Enoeite: With Anderson Musik, Benton, Camilla Turin, DJ 120 Max, and others., 1 p.m., $10-$30. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Flo Rida: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Gold Dust Lounge: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Heidi: 11 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

José Feliciano: 8:30 p.m., $35-$89. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Leslie Cartaya: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Mannequin Pussy: 8 p.m., $15-$20. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Marco Carola and Paco Osuna: 11 p.m., $20-$80. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Matroda: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Roza Terenzi and DJ Nobu: 11 p.m., $10-$40. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Willie Colon: 8:30 p.m., $48-$355. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Zedd: 10 p.m., $50. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Sunday, February 20

Deborah De Luca: 10 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Gian Marco: 8 p.m., $59-$129. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Markus Schulz and Emma Hewitt: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Ole & Ashe: 5 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Piaf! Le Spectacle: 8:30 p.m., $35-$79. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

We Belong Here: With Don Diablo, Nora En Pure, Purple Disco Machine, Lost Frequencies, Joel Corry, and others., 2 p.m., $145.77-$1,695. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr., Miami, 305-960-4600, virginiakeybeachpark.net.

Where Are My Keys? With Eris Drew, Octo Octa, Billy Nightmare, Brad Strickland, and others., 4 p.m., $20-$50. 94th Aero Squadron Restaurant, 1395 NW 57th Ave., Miami, 305-264-2143, 94thmiami.com.