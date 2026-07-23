Miami Spice 2026 is back: Here’s where to eat by neighborhood

Audio By Carbonatix
Independent Journalism in Miami Needs You
We need to raise $10,000 by August 9 to support the reporting our community depends on. Reader support keeps us independent and is playing a larger role in funding local journalism and shaping what comes next. If you believe independent local journalism matters, make a contribution today.
Every Miami foodie’s favorite season is back (and no, we’re not talking about mango season…but that one is a personal favorite of ours).
Celebrating its 25th anniversary, Miami Spice returns from August 1 through September 30 with more than 300 participating restaurants serving three-course prix-fixe menus at some of the city’s hottest tables. This year’s lineup includes $40 brunch and lunch menus, $50 and $65 dinners, and the debut of Miami Spice Reserve, a new $95 tier for restaurants serving even more elevated experiences.
Every summer, the hardest part isn’t deciding whether to do Miami Spice. It’s figuring out where to go. With hundreds of restaurants spread across Miami-Dade and Miami Beach, choosing a reservation can feel more overwhelming than actually getting one.
That’s where we come in. Instead of scrolling through an endless list, we’ve organized Miami Spice by neighborhood so you can quickly find the best restaurants near your office, your home, or wherever your next lunch or dinner plans take you. Whether you’re finally checking out a buzzy newcomer in Coconut Grove, booking a date night in Brickell, or making a weekend out of Wynwood, this is the only Miami Spice guide you’ll need.
After 25 years, Miami Spice has become one of South Florida’s favorite dining traditions. And with new restaurants, premium Reserve menus, and more participating neighborhoods than ever, this year’s edition might be its most exciting yet.
P.S. – Each neighborhood and restaurant is listed alphabetically. Plus, we added cuisines next to each restaurant so it’s easier to decide where to go. ¡Buen provecho!
– Nicole Lopez-Alvar, Food Editor
Aventura/Bal Harbour/Sunny Isles
- Abbale Modern Mediterranean Kitchen – Aventura – Mediterranean
- The Amalfi Llama – Peruvian-Japanese
- Avra Estiatorio Miami — Greek
- Baires Grill Sunny Isles — Argentine Steakhouse
- BALEENkitchen — Coastal American
- Blind Tiger – Japanese
- Bulla Gastrobar Aventura – Spanish
- Cotoa – Ecuadorian
- Eataly La Pizza & La Pasta – Italian
- Gala Restaurant and MuseBar – Latin American
- Gili’s Beach Club — Mediterranean
- Il Mulino New York — Italian
- Il Pastaio di Eataly – Italian
- Jacinta de México – Mexican
- Jarana Aventura – Peruvian
- La Boulangerie Boul’Mich Aventura – French
- Makoto – Japanese
- North Italia – Aventura – Italian
- Novecento Aventura – Argentine
- Perl By Chef IP – Japanese/Mediterranean
- Reunion Ktchn Bar – Global Cuisine
- Rose Cafe & Restaurant — Mediterranean
- Toku Modern Asian – Asian
- XINO – Modern Chinese
Brickell
- ADRIFT Mare by David Myers – Mediterranean
- Ahu | Mar – Italian
- Amazonico – Latin American
- American Social Bar & Kitchen – American
- B Bistro + Bakery – American
- Bagatelle Miami River – French
- Baires Grill Brickell – Argentine
- Balan’s – Contemporary American
- Barsecco – Fusion
- Cafe Americano Brickell – American
- Cajun Boil Seafood Restaurant – American
- The Capital Grille – Steakhouse
- Casa Nane – Ecuadorian
- Claudie – French
- Delilah Miami – American
- Edge Miami – Contemporary American
- Felice Brickell – Italian
- Gekko – Japanese
- The Henry – American
- Hutong – Chinese
- Ikigai – Japanese
- Komodo – Southeast Asian
- La Terraza Café & Bar – Contemporary Fusion
- Lafayette Miami – Steakhouse
- LPM Restaurant & Bar – French
- MAMO Restaurant Miami – Italian
- Marabu – Cuban
- Marion – New American/Asian
- The Mexican Brickell Key – Mexican
- Motek Brickell – Mediterranean/Israeli
- North Italia – Miami Brickell – Italian
- Novecento Brickell – Argentine
- NUNA – Peruvian-Japanese
- Nusr-Et Steakhouse Miami – Turkish Steakhouse
- Ockap Caviar & Cuisine – French Fusion
- Osaka Nikkei Miami – Peruvian-Japanese
- Paperfish Sushi – Japanese
- Quinto – Latin Steakhouse
- The River Oyster Bar – American Seafood
- Rosa Sky Rooftop – American
- Rosanegra – Latin American
- Salty Flame – Steakhouse
- Seia Miami – Italian
- Sexy Fish Miami – Japanese
- Sugar – American Fusion
- Suviche Brickell – Japanese-Peruvian
- Tacos Atarantados Brickell – Mexican
- Tea Room – Asian Fusion
- Truluck’s Ocean’s Finest Seafood and Crab – Steakhouse
- TULUM Rooftop Bar & Restaurant – Latin American/Mexican
Coconut Grove
- Amal Miami – Lebanese
- Ariete Restaurant – Cuban/French Fusion
- AVA Coconut Grove – Mediterranean
- Bayshore Club – Latin American/New American
- Bellini – Italian
- Belly Fish Coral Gables – Japanese
- Bombay Darbar Miami – Indian
- Chop Steakhouse & Bar – Steakhouse
- Cotoletta Miami – Italian
- Da Angelino – Italian
- Drinking Pig – Barbecue
- Glass & Vine – Latin/Mediterranean/American Fusion
- Grand Public – New American/Steakhouse
- Isabelle’s Coconut Grove – Contemporary American
- Jaguar Restaurant – Peruvian
- KOKO – Mexican
- Le Specialita Café & Market – Italian
- Level 6 Rooftop Restaurant – Spanish Fusion
- Loretta & the Butcher – Argentine
- Manoli – Mediterranean/Greek
- Mayfair Grill – New American
Coral Gables
- 107 Taste Asian Restaurant Coral Gables – Asian
- Americana Kitchen – American
- ARCANO – Sabores de Esencia Hispana – Spanish
- Baires Grill Coral Gables – Argentine
- Benihana Coral Gables – Asian Teppanyaki
- Bouchon Bistro – French
- Bugatti Bistro – Italian
- Bulla Gastrobar Coral Gables – Spanish
- Cèrto – Italian
- Cantina Leon – Mexican
- Casa MX – Mexican
- Daniel’s Miami – Steakhouse
- Eating House – American
- Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar Coral Gables – Steakhouse
- Kojin – Japanese
- Mika – Italian
- Miss Crispy Rice – Japanese
- Morton’s The Steakhouse – Coral Gables – Steakhouse
- Motek Coral Gables – Mediterranean/Israeli
- NOMA Beach at Redfish – American Seafood
- Pastor at Pascal – Italian
- Perry’s Steakhouse & Grille – Steakhouse
- Piccola Pizzeria Coral Gables – Italian
- Rò Steakhouse – Steakhouse
- Seasons 52 – American
- Talavera Cocina Mexicana – Mexican
- Zucca Restaurant – Italian
Design District/Edgewater
- Amara at Paraiso – New American
- COTE Miami — Korean Steakhouse
- L’Atelier de Joël Robuchon — French
- Le Jardinier — French
- Michael’s Genuine Food & Drink — New American
- Nami Nori — Japanese
- Salumeria 104 — Italian
- Sofia Design District — Italian
Doral
- 107 Steak and Bar – Steakhouse
- Azul at The Blue – Latin/New American
- Baires Grill Doral – Argentine
- BLT Prime – Modern American Steakhouse
- Blue Matisse Restaurant and Nau Lounge – Latin American
- Bonsai Sushi Bar – Japanese
- Bulla Gastrobar Doral – Spanish
- Champions Bar & Grill – Steakhouse
- La Boulangerie Boul’Mich Doral – French
- La Tremenda Spanish Cuisine – Spanish
- Marfil Bistro – Mediterranean
- Mordisco – Venezuelan/Caribbean
- Novecento Doral – Argentine
- Piccola Pizzeria Doral – Italian
- Pisco y Nazca Doral – Peruvian
- Taikin Asian Cuisine – Asian Fusion
Downtown Miami
- Boulud Sud – French
- Bunbury – Argentine
- Cactus Club Cafe — Canadian-American
- Casa Gianna — Italian
- Casa Neos — Greek Mediterranean
- Casadonna — Coastal Italian
- Celia’s Kitchen & Social Bar — Latin American
- Earls Miami Worldcenter — New American
- Eight Bar at Maple & Ash — Steakhouse & Cocktails
- Giselle Miami — Asian & Mediterranean
- Gold Coast Kitchen + Cocktails — American
- Habibi Miami — Middle Eastern & Mediterranean
- Joia Beach Restaurant & Beach Club — Mediterranean
- Klaw Miami — Steakhouse & Seafood
- La Boulangerie Boul’Mich Downtown Miami — French Bakery & Café
- Mangrove – Jamaican
- Maple & Ash Miami — Steakhouse
- Mastro’s Ocean Club Miami — Steakhouse & Seafood
- Novikov Miami — Asian
- Primo’s Italian Restaurant & Bar — Italian
- Red Rooster Overtown — Southern Soul Food
- Seaspice — Seafood & Mediterranean
- Serafina — Italian
- Toro Toro — Pan-Latin Steakhouse
- Tâm Tâm — Vietnamese
- Yamashiro Miami – Japanese
- Zuma — Contemporary Japanese
Kendall
- Chef Adrianne’s Vineyard Restaurant & Bar — Contemporary American
- Ghee Indian Kitchen (Dadeland) — Indian
- La Boulangerie Boul’Mich Kendall — French Bakery & Café
- La Cañita Kendall — Puerto Rican
- Le Mirage Lobby Lounge — Mediterranean
- North Italia (Dadeland) — Italian
- Pisco y Nazca Kendall — Peruvian
Key Biscayne
- La Boulangerie Boul’Mich Key Biscayne — French Bakery & Café
- Luma — Mediterranean
- Novecento Key Biscayne — Argentine
- Paralia — Greek Mediterranean
- Rusty Pelican — Seafood
Little Havana
- Bargean Miami — Mediterranean
- Cafe La Trova — Cuban
- Calle Dragones Miami — Chinese-Cuban
- Ciao Havana — Cuban
- Sala’o Cuban Restaurant & Bar — Cuban Seafood
- Tin Tin — Chinese
Miami Beach
- A Fish Called Avalon — Seafood
- A Pasta Bar — Italian
- a’Riva — Italian
- Aguasal by José Andrés — Mexican Coastal
- Amalia Restaurant — Mediterranean
- Andrés Carne de Res Miami — Colombian
- AVIV — Israeli
- Azabu Miami Beach — Japanese
- BÂOLI Miami — Asian Fusion
- Baia Beach Club Miami — Mediterranean
- Baires Grill Miami Beach — Argentine Steakhouse
- Bella Miami Beach — Italian
- Benihana Miami Beach — Japanese Teppanyaki
- Bistro Collins — American
- Blue Ribbon Sushi Bar & Grill — Japanese
- Catch Miami Beach — Seafood
- Cho Asian Bistro — Asian Fusion
- Donatella Restaurant — Italian
- Donna Mare Italian Chophouse — Italian Steakhouse
- Essensia — Farm-to-Table American
- Estiatorio Milos — Greek Seafood
- Hakkasan — Cantonese
- Havana 1957 — Cuban
- Issabella’s — Italian
- Japón — Japanese
- Joe’s Stone Crab — Seafood
- La Grande Boucherie — French
- Leonardo — Italian
- Lido Bayside Grill — American Seafood
- Los Fuegos at Faena — Argentine Steakhouse
- LT South Beach — Contemporary American
- Maison Ostrow — French
- Mango’s Tropical Cafe — Latin American
- Mareva1939 — Spanish
- Market at EDITION — American
- Matador Room — Latin American
- Mercato Della Pescheria — Italian Seafood
- MILA — Mediterranean & Japanese
- Mirabella — Coastal Italian
- Morton’s The Steakhouse — Steakhouse
- Motek Miami Beach — Mediterranean/Israeli
- Motek South Beach — Mediterranean/Israeli
- Naked Tomato — Italian
- New Campo Argentino Steakhouse — Argentine Steakhouse
- News Cafe — American Café
- Nikki Beach — Mediterranean
- Nobu Miami — Japanese
- Ocean Social — Coastal American
- Oh! Mexico — Mexican
- Orange Blossom — American
- Orilla Bar & Grill — Argentine
- Palace Bar & Restaurant — American & Drag Brunch
- Pao by Paul Qui — Asian Fusion
- Papi Steak — Steakhouse
- Pauline — French
- Prime 54 — Steakhouse
- Prime Italian — Italian Steakhouse
- Queen Miami Beach — Japanese Steakhouse
- Rao’s Miami Beach — Italian
- Rum Room — Caribbean
- San Marco Miami — Italian
- Santorini by Georgios — Greek
- Serena Rooftop — Latin American
- Sérêvène Miami — French
- Strawberry Moon — Mediterranean
- Stubborn Seed — Contemporary American
- The Drexel — Eastern Mediterranean
- The Grove — American
- The Patio at The Joyce — American
- The Strand at Carillon Miami — Mediterranean
- Uchiko Miami Beach — Japanese
- Vilebrequin La Plage — French Riviera
- Zaytinya South Beach — Eastern Mediterranean
Miami River
- Elia on the River — Coastal Italian
- La Brisa — Latin American
- La Boulangerie Boul’Mich Coral Way — French Bakery & Café
- The Wagyu Bar — Japanese Steakhouse
Miami Springs/Miami Lakes
- Miranda Cuisine & Bar — Latin American
- 1910 Restaurant & Bar — Latin American
- Amazonia Nikkei — Nikkei (Japanese-Peruvian)
- Korner67 — American
Palmetto Bay/Pinecrest/South Miami
- 107 Taste Asian Restaurant — Asian Fusion
- Beauty and the Butcher — American
- Bulla Gastrobar The Falls — Spanish
- CalaMillor Gourmet Experience — Spanish
- CHA CHA CHA — Mexican
- Corteza — Mexican
- Kitchen 57 — American
- La Boulangerie Boul’Mich Sunset — French Bakery & Café
- La Boulangerie Boul’Mich Pinecrest — French Bakery & Café
- Mano Libera — Italian
- Old Lisbon Sunset Drive — Portuguese
- Samurai — Japanese
- True Food Kitchen — Health-Conscious American
- Two Chefs Restaurant — Contemporary American
Wynwood
- Bakan — Mexican
- Barcelona Wine Bar — Spanish
- dōma Wynwood — Italian
- Double Knot — Asian Fusion
- DOYA — Eastern Mediterranean
- Ghee Indian Kitchen — Indian
- Ichimi Ramen & Bar — Japanese Ramen
- KYU — Asian Wood-Fired
- La Ferneteria — Argentine & Italian
- Mayami — Mexican
- Ossobuco Wynwood — Italian
- Otto and Pepe — Italian
- Pari Pari — Peruvian Rotisserie Chicken
- Pastis — French
- R House — Latin American
- Shiso — Asian Smokehouse
- SORA by Hotel Collection — Japanese
- Sparrow Italia — Italian
- Tacos Atarantados — Mexican
- Uchi Miami — Japanese
- ZIVA — Mediterranean