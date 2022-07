The Best Concerts in Miami This Week: Animal Collective, Purity Ring, New Kids on the Block, and More

This week, experimental rock outfit Animal Collective stops at Revolution Live, your mom goes crazy for New Kids on the Block at FLA Live Arena, and synth-pop duo Purity Ring finally makes it down to South Florida.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, July 4

Alex Sensation: 12 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Durini Festival: With Zion & Lennox, De La Ghetto, Micro TDH, Jerry Di, Akapellah, and others., 4 p.m., $35-$79, durinifestival.com. Wynwood Marketplace, 2250 NW Second Ave., Miami, 305-461-2700, wynwood-marketplace.com.

Made in Miami Pool Party: With Oscar G, Cocodrills, Malone, Lazaro Casanova, and others., 1-11 p.m., $20-$30. Nautilus by Arlo, 1825 Collins Ave., Miami Beach, 305-503-5700, arlohotels.com/nautilus-miami-beach.

Vintage Culture and Amémé: 10 p.m., $20-$100. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Visions: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, July 5

Mike Gerber Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, July 6

Miles Lennox Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Zenti and Octa Digio: 10 p.m., Free-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, July 7

A-Train: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Digby and Rasho: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Disco Saves Lives: A Night in Oaxaca: With Jerry Meyer and Sebastian., 9 p.m., Free-$40. The Anderson, 709 NE 79th St., Miami, 786-401-6330, theandersonmiami.com.

Driss Skali and Rader: 10 p.m., Free-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

J Alvarez: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Márama: 9 p.m., $45-$65. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-803-8194, lascalademiami.com.

ODD: With Object Blue and Physical Therapy., 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Patrick Lopez: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Friday, July 8

Animal Collective: 7 p.m., $27.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

April Nicole: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Chocolate MC: 9 p.m., $50-$90. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

DJ Pauly D: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Jody Wisternoff: 9 p.m., $0-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Left to Die, Skeletal Remains, and Mortuous: 7 p.m., $22. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

RuPaul's Drag Race Werq the World Tour 2022: 8 p.m., $39.50-$89.50. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Shlømo and Skin On Skin: With Lengua, Low Earth Orbit, Winter Wrong, and others., 10 p.m., $20-$40. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Sincaa: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

tINI: 11 p.m., $20-$30. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Vice: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

wAFF and Seb Zito: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Saturday, July 9

4B: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Atish: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Clara Cuvé: 10 p.m., $10-$30. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Dillon Nathaniel: 9 p.m., $0-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Guaco: 8 p.m., $59-$225. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

James Hype: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Josimar y Su Yambú: With Brunella Torpoco., 9 p.m., $50-$120. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-803-8194, lascalademiami.com.

Juicy M: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Miami Salsa Festival: With Victor Manuelle, Grupo Niche, Jerry Rivera, and others, 8 p.m., $75-$350. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Moscoman, Red Axes, and Whitesquare: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

New Kids on the Block: With Salt-N-Pepa, En Vogue, and Rick Astley, 8 p.m., $29.20-$195.20. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Nite Fleit: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Pockit: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Purity Ring: 7 p.m., $27-$30. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Rachel Goodrich and Chris Price: 8 p.m., $10. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Rick Ross: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sunday, July 10

Differ and Chapo & Castello: 10 p.m., $20-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Doc Martin: 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Emery and Aaron Gillespie: 7 p.m., $23-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

IamChino: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Liz Rosa: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Women to Women Empowerment Concert: With Karyn White, Shirley Murdock, Cherelle, and Michel'le, 6 p.m., $59-$750. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar.