The Best Concerts in Miami This Week

Music royalty is headed to South Florida this week. Folk icon David Crosby will play the Parker Playhouse Tuesday, and the Original Wailers will hit Miami Beach for a concert at the North Beach Bandshell the next day. For a glimpse of the future, Miami's Dracula will play an intimate set at Luna Star Cafe this Thursday.

Here's your music calendar for May 20 through 26. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, May 20

Affect: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Max Farber Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

David Crosby Photo by Anna Webber

Tuesday, May 21

David Crosby and Friends: 7:30 p.m., $47.50-$107.50. Parker Playhouse, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Iron Lyon: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Slap & Tickle: With Santiago Caballero, Pirate Stereo, Minsky, and Stevie Spins, 10 p.m., Free. Electric Pickle, 2826 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, electricpicklemiami.com.

Wednesday, May 22

Archila & Malone: 10 p.m., $10. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Brendan and the Bandits: 9 p.m., Free. Rácket, 150 NW 24th St., Miami, 786-637-2987, racketwynwood.com.

The Collektives: 9 p.m., Free. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Fabian Hernandez Band: 10 p.m., Free. Bodega Taqueria y Tequila, 1220 16th St., Miami Beach, 305-704-2145, bodegasouthbeach.com.

Kevin Johansen: 7 p.m., $50-$100. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Obscene: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

The Original Wailers: With Al Anderson, 6:30 p.m., $20-$125. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Ruben Caban: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Sewerside Bombers: 10 p.m., Free. Kill Your Idol, 222 Española Way, Miami Beach, 305-534-1009, facebook.com/killyouridolmiami.

Words & Wine: With Stereo Joule and Lochness Monster., 8:30 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Thursday, May 23

Alexa Acosta: 7 p.m., Free. Open Stage Club, 2325 Galiano St., Coral Gables, 305-441-7902, openstageclub.com.

Chacal: 11 p.m., $30. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Cry Baby: With Z, the Grizzly Atoms, Seafoam Walls, and Butterfly Snapple, 9 p.m., Free. The Anderson, 709 NE 79th St., Miami, 305-757-3368, theandersonmiami.com.

Do Not Sit Gets Deep: With Behrouz., 10 p.m., Free-$20. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

EXPAND Dracula Photo by Karli Evans

Dracula: 8 p.m., Free. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Felix Martin: With Sarah Longfield, 7 p.m., $15 - $18. O'Malley's Sports Bar, 1388 N. State Rd. 7, Margate, 954-979-8540, omalleyssportsbar.com.

Joe Maz: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Matthew Herbert: 10 p.m., $10-$25. Electric Pickle, 2826 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, electricpicklemiami.com.

Moneybagg Yo: 10 p.m., $40. Cafe Iguana Pines, 8358 Pines Blvd., Hollywood, 954-433-8787, cafeiguanapines.com.

Pavlov's Bell, Moongazer, Burdiines, and Ashiyushi: 9 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Rascal Flatts: With Lee Brice and Morgan Evans., 7:30 p.m., $39.75-$99.50. Coral Sky Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Wynwood String Band: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Friday, May 24

Brazilian Voices: 8:30 p.m., $35. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

The Bump-n-Grind Cabaret: 10 p.m., Free. Shadow Cabaret, 766 E. 25th St., Hialeah.

Cabaleta: 8 p.m., Free. 1306, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-377-2277, 1306miami.com.

Courtesy: 10 p.m., $10-$15. Electric Pickle, 2826 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, electricpicklemiami.com.

Daniela Darcourt: 9 p.m., $60-$600. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Danito & Athina: 10 p.m., Free-$20. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Eros Ramazzotti: 8 p.m., $45.95-$495.95. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, aaarena.com.

Jody Wisternoff: 11 p.m., $15. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Joe Jackson: 8 p.m., $34.50-$89.50. Olympia Theater, 174 E. Flagler St., Miami, 305-372-0925, olympiatheater.org.

Karma: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Lil Baby: 8 p.m., $100. Babylon, 7020 NW 72nd Ave., Miami, 305-761-7519, babylonmiami.com.

Mike Esses & Ben Moats: 7:30 p.m., Free. Tea & Poets, 5701 Sunset Dr., South Miami, 786-216-7201, teaandpoets.com.

Nitzer Ebb Photo by Devin Peppler

Nitzer Ebb: 8 p.m., $30-$35. The Ground, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Pedro Capo: 8 p.m., $49-$89. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Pedro Luis Ferrer: 9:30 p.m., $30. Riviera Live, 3138 Coral Way, Miami, 786-703-3729, rivieralivemiami.com.

Plies: $40-$2,200. Cameo, 1445 Washington Ave., Miami Beach, 305-677-3977, cameomiami.com.

Ryan Elliott & DJ Bone: 11 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Slim Glasses: 8 p.m., Free. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Strings Attached & Gene Gayol: 7 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

What I Got, a Tribute to Sublime: With Jacuzzi Fuzz, the Dirty Sanchos, and others., 8 p.m., $5. Churchill's Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Z, the Welzeins, Timothy Eerie, Real People, and Vagnauts: 9 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Saturday, May 25

A-Trak: 2 p.m., Free. Rhythm & Vine, 401 NE Fifth Terrace, Fort Lauderdale, 954-533-3734, rhythm-vine.com.

Codd Dubz: 10 p.m., $15-$20. The Hideaway, 21 W. Las Olas Blvd., Fort Lauderdale, 954-945-5545, thehideawayftl.com.

Damaged Goods: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Death to Miami Fest V: 8 p.m., $15. Churchill's Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Derelict Daughter & the Joel Dasilva Band: 7 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

El Yonki: 10 p.m., $25. Riviera Live, 3138 Coral Way, Miami, 786-703-3729, rivieralivemiami.com.

Four Tet Karli Evans

Four Tet, Ben UFO, and Anthony Naples: 11 p.m., $10-$40. Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Gunna: With Megan Thee Stallion and Calboy, 8 p.m., $53-$177. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Intergalactic Gary: 10 p.m., $10-$15. Electric Pickle, 2826 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, electricpicklemiami.com.

Jimi Dred: 7 p.m., Free. The Citadel, 8300 NE Second Ave., Miami, 305-989-8601, thecitadelmiami.com.

Mainly Mozart Fest: With Bergonzi String Quartet and Marina Radiushina, 4 p.m., Free-$25. University of Miami Richter Library, 1300 Memorial Dr., Coral Gables, 305-284-3233, library.miami.edu/richter.

Miami Fest: With Kevinho, Manimal, On Fire, Seven, Thiaguinho, Durval, and others, 2 p.m., $95-$171. Miramar Regional Park, 16801 Miramar Parkway, Miramar, 954-883-6950, miramarfl.gov.

Monolink: 11 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

One Night in May: With Dude Skywalker, Nii Tei, and Maccabi., 10 p.m., Free-$20. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Paquito D'Rivera & Berta Rojas: 8 p.m., $35. Miami Dade College Wolfson Campus, 300 NE Second Ave., Miami, 305-237-3000, mdc.edu.

Ráfaga: 9 p.m., $35-$80. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Raymer Olalde: 6 p.m., Free. Normandy Fountain, 1096 Normandy Dr., Miami Beach.

Salvatore Ganacci: 11 p.m., $40. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Scram Jones: 9 p.m., Free. Rácket, 150 NW 24th St., Miami, 786-637-2987, racketwynwood.com.

Young Musicians Unite Annual Spring Music Festival: With Arrowhead, Avalanche, Ripcord, Wynwood Jazz Combo, and others., 6:30 p.m., $25-$2,000. Rácket, 150 NW 24th St., Miami, 786-637-2987, racketwynwood.com.

Sunday, May 26

DaBaby: 8 p.m., $100. Babylon, 7020 NW 72nd Ave., Miami, 305-761-7519, babylonmiami.com.

Greimatter & ¡SOS!: 7:30 p.m., $10. Open Stage Club, 2325 Galiano St., Coral Gables, 305-441-7902, openstageclub.com.

Hot Since 82: With Heidi, Technasia, Fiin, and others, 12-11 p.m., $20-$60. Wynwood Factory, 55 NE 24th St., Miami, 305-934-0577, wynwoodfactory.com.

Joe Nice vs. N-Type: With American Grime, SomeJerk, Serious Jorge, and others, 8 p.m., $15-$30. 1306, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-377-2277, 1306miami.com.

Laidback Luke: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Modern Muses: With Glass Orange, Laika, and Womanhouse., 7 p.m., Free. Tea & Poets, 5701 Sunset Dr., South Miami, 786-216-7201, teaandpoets.com.

The Morrison Sisters: 4 p.m., $25. ArtServe, 1350 E. Sunrise Blvd., Fort Lauderdale, 954-462-8190, artserve.org.

Nora En Pure Courtesy photo

Nora En Pure: 2 p.m., Free. Rhythm & Vine, 401 NE Fifth Terrace, Fort Lauderdale, 954-533-3734, rhythm-vine.com.

Rodolfo Zuniga Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Soledad: 6 p.m.-12 a.m., $69-$99. Manuel Artime Theater, 900 SW First St., Miami, 305-575-5057, manuelartimetheater.com.

Teen Divorce and Snacking: With Palomino Blond, Two Point Conversion, Handsome Thing, and Shred Danson, 8 p.m., $5-$10. Space Mountain, 738 NW 62nd St., Miami, spacemountainmia.org.

YFN Lucci: 11 p.m., $40-$4,500. Exchange Miami, 1532 Washington Ave., Miami Beach, 305-763-8264, exchangemia.com.

Zex: 7:30 p.m., $10. Open Stage Club, 2325 Galiano St., Coral Gables, 305-441-7902, openstageclub.com.