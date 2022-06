The Best Concerts in Miami This Week: Wifisfuneral, PJ Sin Suela, Mariah the Scientist, and More

This week, West Palm Beach rapper Wifisfuneral cuts through the purple haze at the Joint of Miami, Puerto Rican artist PJ Sin Suela takes over La Otra, and Atlanta R&B singer Mariah the Scientist serenades fans at the Ground.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, June 20

Happy 100th Birthday Judy: 7 p.m., $54.91-$73.60. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Jazz Jam: With Andrew Amengor Trio, 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tom McCormick: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, June 21

The Ciel Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Delgres: 7 p.m., Free. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Wednesday, June 22

Backstreet Boys: 7:30 p.m., $39-$1,010. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

An Evening of Ukrainian and Polish Song: With Olga Pasichnyk, Ewa Pobocka, Kevin Kenner, and others., 7 p.m., Free, frostchopinfestival.com. UM Maurice Gusman Concert Hall, 1314 Miller Dr., Coral Gables, 305-284-2241, music.miami.edu.

Joe Jackson: 8 p.m., $37.50-$87.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Mai Lawson: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Nestor Del Prado: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, June 23

The Andrew Amengor Trio: 6-8 p.m., Free. Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami, 305-375-3000, pamm.org.

Boza: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Coast Club: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Dina Yoffe: With Katie Liu, Angeline Ma, and Hyeonuk Park., 7 p.m., Free. UM Maurice Gusman Concert Hall, 1314 Miller Dr., Coral Gables, 305-284-2241, music.miami.edu.

Eskuche and m.O.N.R.O.E.: 10 p.m., $15. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

House Savage: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Mine Mia and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Moscoman + Roujeee Tunes: 10 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Psyclon Nine: With Seven Factor and Our Frankenstein., 8 p.m., $10-$15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Friday, June 24

Afterlife and Cane Hill: With Vctms and Moodring., 7 p.m., $15-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Ali Farahani: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

The Allen C. Paul Quintet: 7:30 p.m., $25. Sandrell Rivers Theater, 6101 NW Seventh Ave, Miami.

Brody Jenner and Devin Lucien: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

DJ Zea: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Eris Drew B2B Octo Octa: 11 p.m., $15-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Hunters of the Alps: Wiih Neysa Blay, Oscar Sardinas and DJ Millionyoung., 8 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Jazz at MOCA: With Magela Herrera., 8 p.m., Free. Museum of Contemporary Art, North Miami, 770 NE 125th St., North Miami, 305-893-6211, mocanomi.org.

Massimiliano Pagliara and Terence Tabeau: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Miss Monique: 9 p.m., $20-$40. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

The Mojo Hands: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Nirvanna - Tribute to Nirvana: 8 p.m., $14. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

PJ Sin Suela: 8 p.m., $15.15. La Otra, 55 NE 24th St., Miami, 305-908-9368, laotramiami.com.

Rich the Kid: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sam Feldt: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Train: 6:30 p.m., $35.50-$1,010. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Wade: 11 p.m., $15-$50. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Young Virtuosos: With Khrystyna Mykhailichenko, Isadora Rezende, Evelina Kleczek, and others., 7 p.m., Free. UM Maurice Gusman Concert Hall, 1314 Miller Dr., Coral Gables, 305-284-2241, music.miami.edu.

Saturday, June 25

Electric Kif: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Gashi: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Hombres G: 8 p.m., $34.25-$420.25. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Lost Kings: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Luca Bacchetti: 10 p.m., $0-$20. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Mariah the Scientist: 8 p.m., $27.50. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Morse x Code: 9 p.m., $0-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Nacho: 9:15 p.m., $49-$139. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

Pawsa: 11 p.m., $15-$80. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Sickick: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Silicodisco: 11 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Wifisfuneral: 9 p.m., $10-$25. The Joint of Miami, 2010 NW Miami Ct., Miami, 786-860-5634, thejointofmiami.com.

Wild Dark: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sunday, June 26

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Enrique Santos: 12 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Festival Argentino Miami: With Los del Sur, Cristian Cuevas Band, Pampa Nation, and others., 5:30 p.m., $32. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Garrick Ohlsson: With Athena Deng, Madison Yan, Christopher Shin, and others., 7 p.m., Free. UM Maurice Gusman Concert Hall, 1314 Miller Dr., Coral Gables, 305-284-2241, music.miami.edu.

Iron Lyon: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Joris Voorn: 10 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Tiki Flores: 7 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

The Williams Brothers: Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.