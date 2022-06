The Best Concerts in Miami This Week: Stand Up for Ukraine, Technasia, Loco Dice, and More

This week, Ukrainian singer Ivan Dorn rounds up his fellow countrymen for the Stand Up for Ukraine concert at Sport of Kings Theatre, Technasia brings his tech-house sound to Mad Club Wynwood, and Loco Dice continues his residency at Club Space.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, June 27

Algoritmo: With DJs Le Spam and Safe Stadick., 7 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Jazz Jam: With Andrew Amengor Trio, 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

John Yarling: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, June 28

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Stand Up for Ukraine: With the Hardkiss, Ivan Dorn, Onuka, and Artem Pivovarov., 8 p.m., $90. Sport of Kings Theatre, 501 Federal Highway, Hallandale Beach, 954-454-7000, gulfstreampark.com.

Wednesday, June 29

Abstract Citizen: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Archila and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Babytron: 7 p.m., $30-$250. The Joint of Miami, 2010 NW Miami Ct., Miami, 786-860-5634, thejointofmiami.com.

Thursday, June 30

Addison Rifkind: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Aperolkingz: 8 p.m., Free. Terras, 528 SW Ninth Ave., Miami, 305-204-1793, lifehousehotels.com/hotels/miami/little-havana/restaurant/terras.

Eskuche and m.O.N.R.O.E.: 10 p.m., $15. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

The Flawda Gnatturals: 6-8 p.m., Free. Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami, 305-375-3000, pamm.org.

J Alvarez: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Konstantina Gianni: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

The Masked Singer National Tour: 7:30 p.m., $39.75-$99.75. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Nab, Seehan, and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Solar, Eric Duncan, and Differ: 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Technasia: With Markem., 11 p.m., $30-$60. Mad Club Wynwood, 55 NE 24th St., Miami, 305-744-1714, madclubwynwood.com.

Friday, July 1

Bad Apples Brass Band: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Blacktone Agency Showcase: With Giammarco Orsini, Robin Ordell, and Alex Pastor., 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Bresh Miami: 11 p.m., $37.48. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Dennis Ferrer, LP Giobbi, and Maya Jane Coles: 11 p.m., $15-$50. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

French Montana: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Hoj: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Loud Luxury: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Luis Jara: 8 p.m., $50-$80. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Monobloco: 8 p.m., $35. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Nelly: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Paolo Rocco: 11 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

A Wilhelm Scream: 8 p.m., $15-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Will Atkinson: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Saturday, July 2

Aroop Roy: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Keinemusik: 11 p.m., $15-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Leoni Torres: 9 p.m., $50-$90. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

MAKJ: 12 p.m., $50. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Nastia and Stef Mendesidis: 11 p.m., $15-$40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Red, White & Groove Pool Party: With Nasser Baker, m.O.N.R.O.E., Leyva, and others., 1-11 p.m., $20-$25. Nautilus by Arlo, 1825 Collins Ave., Miami Beach, 305-503-5700, arlohotels.com/nautilus-miami-beach.

Samba Lele Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Sedated - The Ultimate Ramones Experience: 10 p.m., $10-$15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Simon Doty and Maxinne: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

SNBRN: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Spaniol: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Take This to Your Grave: 7 p.m., $14. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

The Tea Independence Edition: With Mystic Bill, Cecilia Cruz, Jesse Velazquez, and others., 5 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Sunday, July 3

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Funkbox Miami: With Tony Touch and Manoo., 9 p.m., $20-$40. No. 3 Social, 50 NW 24th St., Miami, 305-395-5811, no3social.com.

James Hype: 12 p.m., $50. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Lee Foss: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Loco Dice: 11 p.m., $20-$80. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Newman and Nhii: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Red, White & Groove Pool Party: 1-11 p.m., $20-$25. Nautilus by Arlo, 1825 Collins Ave., Miami Beach, 305-503-5700, arlohotels.com/nautilus-miami-beach.

Steve Miller Band: 7 p.m., $60-$160. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Thomass Jackson: 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.