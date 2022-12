The Best Concerts in Miami This Week: Jingle Ball, Pentatonix, Maceo Plex, and More

This week, Charlie Puth, Anitta, and the Backstreet Boys deliver holiday cheer during Y100's Jingle Ball, a-cappella group Pentatonix takes the stage at Hard Rock Live, and Maceo Plex will welcome the sunrise on Club Space's terrace.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, December 12

Machine Head: 7 p.m., $29.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Nestor Del Prado: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Riki: with Laboratory, Stripmallravestarrr, and Salacia, 7:30 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tuesday, December 13

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Withered: 8 p.m., $13-$15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Wednesday, December 14

Jungle Fest: with Caseroloops, El Arka, Metromover, Emiro, and others, 7 p.m., $10. Savage Labs, 2451 NW Fifth Ave., Miami, 786-597-3320, savagelabswynwood.com.

Tal Cohen Trio: 7:30 p.m., $20-$80. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Zach Bartholomew: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, December 15

Alvaro Diaz: 8 p.m., $30. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Breaking Sound: with Glass Cities and Kaila Cheryl, 7 p.m., $15. Naomi's Garden Restaurant & Lounge, 650 NW 71st St., Miami, 305-456-4715, naomismiami.com.

Esther Anaya: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Fusion Vayu: 7-9 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Nanny Assis: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

North Beach Social: with Locos por Juana, 8 p.m., Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

ODD: with Maara, Phoenix, and True Vine, 10 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Pentatonix: 8 p.m., $31-$175. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Servando y Florentino: 8 p.m., $35.24-$255.24. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Friday, December 16

Andrea Bocelli Christmas Tribute: 8 p.m., $45.79-$55.14. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Bòfré: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Carlos Varela: 8:30 p.m., $50-$70. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Carlos Vives: 8 p.m., $87-$307. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Chasewest: 11 p.m., $17.09-$20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

D.R.I.: with Metalriser, 8 p.m., $15-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

A Day to Remember: with Wage War, 8 p.m., $45.50-$115.50. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Dirty South: 10 p.m., $20. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Glass Orange, Shiiva, Foxgloves, and I Love You This Much Live: 8 p.m., $10. Sand Bar + Kitchen, 6752 Collins Ave., Miami Beach, 305-397-8375, sandbarkitchen.com.

Matroda: 11 p.m., $20.39-$37.47. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Miami Beach Rock Ensemble: 7:30 p.m., $8.97. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Saturnalia: 11:30 p.m., Free-$20. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Shift: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sounds of Little Haiti: with T-Vice, 6 p.m., $10. Little Haiti Cultural Complex, 212-260 NE 59th Terrace, Miami, 305-960-2969, littlehaiticulturalcenter.com.

Stella Fusion: 8-10 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Saturday, December 17

Abstract Citizen: 10:30 p.m., Free. The Gibson Room, 2224 SW 22nd Str., Miami, 305-570-4311, thegibsonroommiami.com.

Carlos Varela: 8:30 p.m., $50-$70. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Cortadito: 8-10 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Jacob Forever: 9 p.m., $50-$120. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-803-8194, lascalademiami.com.

Jeff Prine: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Maceo Plex: with Chloé Caillet, Danyelino, Omri, and Thunderpony, 11 p.m., $20.39-$37.47. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Mambo 305 Music Festival: 6 p.m., $50. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar.

Rick Ross: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

The Riffmas Holiday Party: with Palomino Blond, Ben Katzman, and Bruvvy, 7 p.m., $12. Sand Bar + Kitchen, 6752 Collins Ave., Miami Beach, 305-397-8375, sandbarkitchen.com.

Sleigh Play Love: with Hometown Losers, Moonlight Sunrise, Shivva, and Xtian, 7 p.m., $10-$15. Tea & Poets, 5701 Sunset Dr., South Miami, 786-216-7201, teaandpoets.com.

Tom & Collins: 10 p.m., $20. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Tool Tribute Band Schism: 7 p.m., $18. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Sunday, December 18

Andrea Bocelli: 7:30 p.m., $80-$360. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Carlos Varela: 8:30 p.m., $50-$70. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Gay Men's Chorus of South Florida: 7 p.m., $41-$106. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

IAmChino: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Pockit: 5-7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

A Seraphic Fire Christmas: 4 p.m., $20-$55. Dennis C. Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, mosscenter.org.

Smokey Robinson: 7 p.m., $76.80-$196.43. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Thievery Corporation: with Emancipator, 7 p.m., $43. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Weasel Walter: with Ghstflwr, Wojtek, and others, 7 p.m., $10-$15. The Auld Dubliner Irish Pub & Kitchen, 91 NW First St., Miami, 786-353-2339, facebook.com/theaulddublinermiami.

Y100's Jingle Ball: with Charlie Puth, Anitta, Backstreet Boys, and others, 7 p.m., $36-$501. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.