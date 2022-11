The Best Concerts in Miami This Week: Christian Nodal, Tigers Jaw, Claude VonStroke, and More

This week, Mexican singer Christian Nodal takes the stage at FTX Arena, Pennsylvania indie-rock band Tigers Jaw stops at Gramps, and Dirtybird leader Claude VonStroke spins all night long at 1-800-Lucky.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, November 7

Jacques, Dan Verly, Aura, and Tiago: 8 p.m., $7. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Yarelis Gandul Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, November 8

Justine Garcia: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, November 9

The Dangerous Summer: with Like Pacific and My Kid Brother, 6 p.m., $17-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Gold Coast Jazz: with Chuchito Valdes, 7:45 p.m., $65. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Lindsey Blair Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, November 10

Carolina Calvache: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Crespo: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Edu Imbernon and Baez: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Israel Philharmonic Orchestra: 8 p.m., $50-$170. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

ODD: with Objekt, 11 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Ryan Castro: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Friday, November 11

Arapu: 11 p.m., Free-$30. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Christian Nodal: 8 p.m., $61-$181. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Dax J and Cera Khin: 11 p.m., $10-$30. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

The Django Festival Allstars: 8:30 p.m., $30-$35. Dennis C. Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, mosscenter.org.

Fideles, Will Clarke, and Justin Martin: 11 p.m., $20.39-$26.45. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Francesca Lombardo: 10 p.m., $20.39-$26.45. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

The Hall: with Julian Moreno and Matias Bordon, 10 p.m., $20-$50. Kill Your Idol, 222 Española Way, Miami Beach, 305-534-1009, facebook.com/killyouridolmiami.

Joe Satriani: 8 p.m., $39.50-$99.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Juke: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Kaskade: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Legendary Shack Shakers: 8 p.m., $17-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Rick Ross: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Ruede Hagelstein: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Seance: a Witch House Rave: with Opal°, Saturnsarii, Brother Dan, and others, 11 p.m., $15-$20. Supernatural Haus, 378 NE 56th St., Miami, supernatural305.com.

Sheck Wes: 10 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Soulja Boy: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Tigers Jaw: with Heart Attack Man and Glitterer, 8 p.m., $23-$25. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Yokai Nite: with Apollo Fresh, Saskay, Frezno, and Degenerate Baka, 10 p.m., $20. Stache Drinking Den, 109 SW Second Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1044, stacheftl.com.

Saturday, November 12

A Charlie Brown Christmas Concert: with Zachary Bartholomew, 8:30 p.m., $30-$35. Dennis C. Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, mosscenter.org.

Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, and Roman Flügel: 11 p.m., $19.06-$66.44. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Claude VonStroke: 10 p.m., $50-$60. 1-800-Lucky, 143 NW 23rd St., Miami, 305-768-9826, 1800lucky.com.

Cubatonazo: with Yotuel, Chacal, DJ Yus, El Micha, and Lenier Mesa, 8 p.m., $41-$256. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Dan Ghenacia: 11 p.m., $14.88- $20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

The Dark Kitchen: 10 p.m., Free. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Davi: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Gente De Zona: 10 p.m., $50. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Gipsy Kings: with Nicolas Reyes, 8 p.m., $37-$132. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Harder: with Keenan Orr, Mike Trotter, and Cesar, 10 p.m., $15-$25. Supernatural Haus, 378 NE 56th St., Miami, supernatural305.com.

MK: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

N-Type: with Wubson, Somejerk, Stardust Papaya, Funk De La Cueva, and others, 10 a.m.-6 p.m., $10-$15. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr., Miami, 305-960-4600, virginiakeybeachpark.net.

NDRX: 11 p.m., $10-$15. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Pretty Pink: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Tiësto: 8 p.m., $100-$150. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Trent Harmon: 7:30 p.m., $25-$28. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Sunday, November 13

Ann Hampton Callaway: 7 p.m., $49-$59. Dennis C. Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, mosscenter.org.

Dan Rodriguez: 7:30 p.m., $25-$35. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Five Venoms: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Grace Jamaican Jerk Festival: 12 p.m., $20-$50. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar.

Jessi Uribe and Joss Favela: 8 p.m., $47-$176. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Kabaka Pyramid: with Jo Mersa Marley, 7:30 p.m., $24.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Kevin Roldan: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Oden & Fatzo: 10 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Rvdiovctive Ten Year: with Destructo, Devon James, and others, 6 p.m., Free. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.