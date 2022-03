The Best Concerts in Miami This Week: Jazz in the Gardens, Conan Gray, Alanis Morissette, and More

This week, YouTuber turned singer-songwriter Conan Gray brings his Kid Krow Tour to the Fillmore Miami Beach; Mary J. Blige and H.E.R. headline Jazz in the Gardens at Hard Rock Stadium; '90s alternative-rock icon Alanis Morissette takes the stage at Miami Beach Live!; and K-pop singer Eric Nam stops at Revolution Live.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, March 7

Eric Nam: With Audrey Mika, 6:30 p.m., $26.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

John Yarling Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Spirit of the Beehive: With Body Meat, 9 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tuesday, March 8

Cults: 7:30 p.m., $21. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Dropkick Murphys: With the Bombpops and the Rumjacks, 6 p.m., $37.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Magnolia Boulevard: 7:30 p.m., $20-$80. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, March 9

Conan Gray: With Bülow, 8 p.m., $32.50-$50. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Eli Light and Octadigio: 10 p.m., $25. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Gold Coast Jazz: With Tony DeSare., 7:45 p.m., $65. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Lil Jon: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Scary Kids Scaring Kids and D.R.U.G.S.: With Secrets and Dead American., 6 p.m., $28-$30. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Thursday, March 10

Agustin Conti: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Aries: With Brakence, 8 p.m., $27.50. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Ben Gomori: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Gente de Zona: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Matias Aguayo: 10 p.m., $10-$25. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Milo and Rader: 10 p.m., $25. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Wooddrowe: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Friday, March 11

50 Cent: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Batu: 11 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Better Than This, the Old Youth, and Gravves: 8 p.m., $10-$15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Bradley Zero and DJ Ray: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Danny Daze: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Jesse & Joy: With Little Jesus and Chule, 7:30 p.m., $39.50-$149.50. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Jonas Blue: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Marisela: 8:30 p.m., $45-$125. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Music On: With Marco Carola, DJ Tennis, Cuartero, and others., 5 p.m., $15-$50. Space Park Miami, 298 NE 61st St., Miami, spaceparkmiami.com.

Newman: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Rick Moon: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Rick Wakeman: 8 p.m., $39.50-$79.50. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Sacha Robotti: 9 p.m. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Saturday, March 12

Âme and Mathame: 11 p.m., $20-$50. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Budakid: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Christine D'Clario: With Evan Craft and Jared Emmerson, 7 p.m., $41-$91. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Eli Escobar and Mystic Bill: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Felipe Gordon: 11 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Global Cuba Fest: With Jorge Luis Pacheco., 8 p.m., $37. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Hub City Stompers, the Big Skandal, Menudo Death Squad, and Pena Maxima: 9 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Jazz at Lincoln Center Presents Songs We Love: 8 p.m., $37.50-$75. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Jazz in the Gardens: With Mary J. Blige, The Roots, T-Pain, SWV, and others, 4 p.m., $100-$1,500. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

Jeff Prine: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Los 3 De La Habana: 8 p.m., Free. Magic City Casino, 450 NW 37th Ave., Miami, 305-649-3000, magiccitycasino.com.

Lost Kings: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Miami Beach Live with Alanis Morissette: 5:30 p.m., $10-$125. Lummus Park, Ocean Dr. between Fifth and 15th streets, Miami Beach, 305-673-7779, miamibeachfl.gov.

Modern English: 8 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Nu Deco Ensemble: With Madison Cunningham., 8 p.m., $60-$95. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Portrait of a Queen: CeCe Teneal Celebrates Aretha Franklin: 8 p.m., $47-$53. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Robbie Rivera: 10 p.m., $0-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Steel Panther: 7:30 p.m., $39.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Vegyn: With Coffintexts, Rewrote, and Triangles., 11 p.m., $15-$30. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Sunday, March 13

Ambient Mode: With Carlo Vajra, Doris Dana, Ondas, and others., 12-7 p.m., Free. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Anavitoria: With Gabriel Gonti., 7 p.m., $25-$240. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

André Rieu: 8 p.m., $69-$139. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Discfunktion: 9 p.m., $0-$250. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Get the Led Out: 8 p.m., $32. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Jazz in the Gardens: With H.E.R., the Isley Brothers, Rick Ross, and others, 4 p.m., $100-$1,500. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

MISO Presents An Evening With Maria João Pires: 6 p.m., $39-$139. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Paco Osuna: 10 p.m., $20-$50. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.