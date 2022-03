The Best Concerts in Miami This Week

This week, Jacuzzi perform at Las Rosas on Friday and Saturday with fellow local rockers Palomino Blond and Daniel Milewski; Tyler, the Creator brings his Call Me If You Get Lost tour to FTX Arena; Pattie LaBelle takes the stage at the Adrienne Arsht Center for the Performing Arts; and Soccer Mommy delivers dream-pop perfection at Gramps.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, March 14

Lucas Apostoleris Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Lyle Lovett: 8 p.m., $37.50-$77.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Overkill: With Prong and Cultus Black, 6 p.m., $21. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Tuesday, March 15

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Lil Jon: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Wednesday, March 16

Greensky Bluegrass: With John Craigie, 7 p.m., $25.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

James Hype: 11 p.m., $55. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Lindsey Blair Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Malin Linnea and Octa Digio: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Of Montreal: 7 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

P1Harmony: 7:30 p.m., $53-$183. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Soccer Mommy: 8 p.m., $23-$25. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Voices: Tributes to Adele, Whitney Houston, and Celine Dion: 8 p.m., $36.92-$63.08. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Thursday, March 17

The Bailsmen: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

DJ Pauly D: 11 p.m., $65. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Jay Thomas: 8:30 p.m., Free. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Jowell y Randy: 11 p.m., $50-$65. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Paul Thorn: With Robbie Fulks, 8 p.m., $35-$45. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Proud Tina: The Ultimate Tribute to Tina Turner: 8 p.m., $37.50-$77.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Sugar Free: With Dâm-Funk., 10 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Viktop and Rader: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Friday, March 18

Ara Malikian: 8:30 p.m., $65-$350. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Avalon Emerson: 11 p.m., $15-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Bia: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Chantel Jeffries: 11 p.m., $70-$85. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Dillon Francis: 11 p.m., $50-$65. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

D'Julz and DJ Masda: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Dub Dogz: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

The English Beat: 7:30 p.m., $26. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Estopa: 8 p.m., $59-$290. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Hannah Wants: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Jacuzzi Boys: With Palomino Blond., 9 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Jimmy Eat World and Dashboard Confessional: 6 p.m., $40-$200. Seminole Casino Coconut Creek, 5550 NW 40th St., Coconut Creek, 954-977-6700, seminolecoconutcreekcasino.com.

MannySwagg: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Marco Carola and Ben Sterning: 11 p.m., $20-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Mestizas: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Oteil & Friends: With Oteil Burbridge, Eric Krasno, Steve Kimock, Jason Crosby, and John Kimock., 8 p.m., $55-$85. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Patti LaBelle: 8 p.m., $45-$125. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Peter Dante's Chosen Family and Audic Empire: 8 p.m., $15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Sheléa: 8 p.m., $35.50-$66. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Valentin Huedo + Simon Vuarambon: 10 a.m., $30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Saturday, March 19

Bee Gees NOW: 2 p.m., $45.79-$55.14. 8 p.m., $45.79-$55.14. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Borgeous: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Bosq: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Eric Johnson: 8 p.m., $49.50-$89.50. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

G-Eazy: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Jacuzzi Boys: With Daniel Milewski., 9 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Leslie Cartaya: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Miami Beach Live with Juanes: 5 p.m., $10-$125. Lummus Park, Ocean Dr. between Fifth and 15th streets, Miami Beach, 305-673-7779, miamibeachfl.gov.

Nu and Zigan Aldi: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

One Night in March: With Eric Duncan, Alex Cecil, and others., 11 p.m., $15-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Oteil & Friends: With Oteil Burbridge, Eric Krasno, Steve Kimock, Jason Crosby, and John Kimock., 8 p.m., $55-$85. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Tiempo Al Tiempo: 8 p.m., Free. Magic City Casino, 450 NW 37th Ave., Miami, 305-649-3000, magiccitycasino.com.

Tony Guerra: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Victor Calderone: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Woody & Sunshine: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Sunday, March 20

Bofre: 5 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Damaged Goods: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Joe Claussell B2B Ron Trent: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Maayan Nidam: 10 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Nilo, Adam Weinberg, and Victoria Sol: 5-10 p.m., $15-$20. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Richard Marx: 8 p.m., $37.50-$67.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Seal: 7 p.m., $50-$100. Seminole Casino Coconut Creek, 5550 NW 40th St., Coconut Creek, 954-977-6700, seminolecoconutcreekcasino.com.

Tyler, The Creator: With Kali Uchis, Vince Staples, and Teezo Touchdown, 7 p.m., $25.50-$125.50. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Venus In Miami: With Lui Danzi, Rudy Luii, Mr. J, Royce Wayne, and others., 8 p.m., $25-$70. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.