The Best Concerts in Miami This Week: Current Joys, Sebastián Yatra, North by North, and More

This week, Nick Rattigan brings his Current Joys project to Gramps; Colombian singer Sebastián Yatra celebrates the release of his latest album, Dharma, at LIV; and Chicago indie-pop outfit North by North stops at the Center for Subtropical Affairs.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, January 24

Olegario Diaz: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, January 25

Joss Stone and Corinne Bailey Rae: 8 p.m., $47.50-$97.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Russ Spiegel: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, January 26

Johnny Mathis: 7:30 p.m., $49.50-$119.50. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Michael Eckroth: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Nicolas Irazoqui and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Robben Ford: 8 p.m., $55-$225. Faena Theater, 3201 Collins Ave., Miami Beach, 786-655-5742, faenatheater.com.

Rosanne Cash: 8 p.m., $33-$73. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Thursday, January 27

Agustin Conti: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Chris Hurs, Starrg, Brandon D, and Mellow Soul: 10 p.m., $10-$15. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Free Fallin: A Tribute to Tom Petty: 8 p.m., $27.50-$52.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Hoodyhoo and Rader: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Otto Santana: 7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Rascal: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sebastián Yatra: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Virtual Riot: 9 p.m., $20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Friday, January 28

Amo, Chad Andrew, and Satoshi Tomiie: 11 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Antonio Estrada: 10 p.m., $0-$30. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Cinthie: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Cortadito: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Disbarred: 8 p.m., $10-$15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Harry Connick, Jr.: 7 p.m., $60-$400. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Jay and the Americans: 8 p.m., $60-$65. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Labyrinth: With Anetha., 11 p.m., $10-$20. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Lee Foss: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Leftwing : Kody: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Lil Jon: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Lil Yachty: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Madd Jazz: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

North by North: With Floridian, Bloom Dream, and Gravess., 7 p.m., $10-$12. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Sander van Doorn: 9 p.m., $20-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Sinca and Tâches: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Swae Lee: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Tab Benoit: 8 p.m., $34.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

The Choir of Man: 7:30 p.m., $23-$68. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Wynonna Judd: 8 p.m., $34.50-$89.50. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Saturday, January 29

Adam Scone: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Bashment: With Kemar Highcon, Private Ryan, Silent Addy, and others., 9 p.m., $10. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Braidsman: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Cash Cash: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Current Joys: 7 p.m., $20. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Dusk Till Dawn: With Silent Servant, Terenece Tabeau, Sister System, Artime, Souls Departed, and others., 5 p.m. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Gardenstate: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Gianluca Vacchi: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

JKriv: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Kansas: With the Marshall Tucker Band, 7 p.m., $19-$125. Magic City Casino, 450 NW 37th Ave., Miami, 305-649-3000, magiccitycasino.com.

Loud Luxury: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Louis Dee: 10 p.m., $0-$30. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Robert Cray Band: 8 p.m., $43-$63. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Shai T: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Victor Calderone: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Willy Chirino: 8 p.m., $50-$60. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Sunday, January 30

A-Train: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Hootenany: With Van Plating, Nathan Kalish, and Bradley Lauretti., 4 p.m. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Khen: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Manny Swagg: 5 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Mating Ritual and Low Hum: 7 p.m., $15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Norm Lewis: 7 p.m., $52-$57. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Our Song, Our Story: The New Generation of Black Voices: 3 p.m., $25-$55. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Ricardo Montaner: 8 p.m., $59-$229. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.