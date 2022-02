The Best Concerts in Miami This Week: Farruko, Dua Lipa, Björk, and More

This week, FTX Arena hosts back-to-back-to-back shows by Dua Lipa, Tool, and Farruko, making the arena the place to be for music. Over at the Arsht Center for the Performing Arts, Icelandic singer Björk makes her live Miami debut. And the Love Burn brings its Burning Man-style party to Virginia Key Beach Park.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, February 7

Oigo: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, February 8

Abstract Citizen: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Electric Kif: 7:30 p.m., $20-$80. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Simone Dinnerstein and Matt Haimovitz: 7:30 p.m., $57.50-$67.50. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Wednesday, February 9

Dua Lipa: With Caroline Polachek and Lolo Zouaï, 7:30 p.m., $40.25-$124.75. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Eli Light and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Nestor Del Prado: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Neverdogs: 10 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Thursday, February 10

2 Pianos from Russia: 7:30 p.m., $35. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Adolfo Herrera and Leonard Garcia: 7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

DJ Adoni: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Kate Hamann: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Konflikt: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

The Love Burn: 10 a.m., $408.13. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr., Miami, 305-960-4600, virginiakeybeachpark.net.

Mita Gami: With True Vine, Max Stern, and Sinopoli., 10 p.m., $10-$20. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Thelma & the Sleaze: 9 p.m., $5-$10. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Tool: 7:30 p.m., $61-$146. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Tristan and Rapham: 10 p.m., Free-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Wisebeat and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Friday, February 11

4 Lovers Only: With Twelve'Len, Kaylan Arnold, Franki Amour, and others., 8 p.m., $24.99. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Alberto Plaza: 8 p.m., $50-$75. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Anthea and Bruno Schmidt: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Dennis Ferrer: 11 p.m., $15-$40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Efeezy: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

El Chacal: 8 p.m., $121-$271. Watsco Center, 1245 Dauer Dr., Coral Gables, 855-925-6027, watscocenter.com.

Farruko: 8 p.m., $45-$195. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

House Savage: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Jose Negroni: 8 p.m., $37. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

The Love Burn: 10 a.m., $408.13. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr., Miami, 305-960-4600, virginiakeybeachpark.net.

Mihalis Safras and Eskuche: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Piano Man, A Tribute to Billy Joel: 8 p.m., $45.79-$55.14. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Roger Sanchez: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Sandrino: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sexodome: 11 p.m., $10-$20. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Shiba San: 11 p.m., $15-$50. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

The Simon & Garfunkel Story: 8 p.m., $40-$55. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Tonina: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Saturday, February 12

Anything Box: 8 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Bee Gees Now Tribute: 8 p.m., $29.91-$43.93. Rose & Alfred Miniaci Performing Arts Center, 3100 Ray Ferrero Jr. Blvd., Davie, 954-462-0222, miniacipac.com.

Better Than This, Folktale San Pedro, and 0 Miles Per Hour: With Frogs Show Mercy and Stellus., 7 p.m., $10-$15. Naomi's Garden Restaurant & Lounge, 650 NW 71st St., Miami, 305-456-4715, naomismiami.com.

Between Lines: With Adrien Calvet, DJ Nigiri, Michelle Mavris, and others., 5 p.m., $30-$35. Sky Yard, 723 Lincoln Ln. N., Miami Beach, 305-903-4076.

Bleeth: With Devalued, Los Reyes Bong Death, and Ruffans., 9 p.m., $10. The Corner, 1035 N. Miami Ave., Miami, 305-961-7887, thecornermiami.com.

Bünker Bliss x Discfunktion: With Vikk, Mark Chez, and others., 10 p.m., Free-$10. Rácket, 150 NW 24th St., Miami, 786-637-2987, racketwynwood.com.

Delano Smith: 11 p.m., $10-$30. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Desert Hearts: With Mikey Lion, Lee Reynolds, Marbs, and Porky., 8 p.m., $20-$35. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Emmanuel: 8:30 p.m., $39.95-$499.95. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Facundo Mohr: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Festival de la Zalsa III: With Rey Ruiz and Unity, 4 p.m., $38-$999. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar.

Generos Unidos: With Rubby Perez and Joe Veras, 8 p.m., $49-$129. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

Gilberto Santa Rosa: 8 p.m., $57-$226. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Green Velvet: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

The Love Burn: 10 a.m., $408.13. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr., Miami, 305-960-4600, virginiakeybeachpark.net.

Luciano: 11 p.m., $15-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Manny Swagg: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Paul van Dyk: 9 p.m., $20-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Pete Tong: 11 p.m., $20-$50. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Pockit: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Robbie Rivera: 10 p.m., $0-$30. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Sunnery James and Ryan Marciano: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Sunday, February 13

Björk Orkestral: 8 p.m., $55-$275. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Dyango y El Puma: 7 p.m., $57.99-$196.99. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

The Love Burn: 10 a.m., $408.13. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr., Miami, 305-960-4600, virginiakeybeachpark.net.

Mark Small Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Rick Ross: 5 p.m., $150. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.