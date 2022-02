The Best Concerts in Miami This Week: Eagles, Aminé, Latine Fest, Kanye West, and More

This week, Eagles land at FLA Live Arena with their Hotel California Tour, Kanye West stages his Donda Experience at LoanDepot Park, Aminé's Best Tour Ever Tour hopes to live up to its name at Revolution Live, and Latine Fest highlights the best in local Latin indie-pop at the Center for Subtropical Affairs.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, February 21

Chris Dingman: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Shirley's Jazz Jam: With Brian Tate Trio., 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tuesday, February 22

Aminé: With Cochise., 7 p.m., $37.50-$42.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Chris Dingman: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Gafieira Rio Miami: 7:30 p.m., $20-$80. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Kanye West: Donda Experience Performance: 8 p.m., $45-$999. LoanDepot Park, 501 Marlins Way, Miami, 305-480-1300, mlb.com/marlins/ballpark.

Legendary Shack Shakers: 7 p.m., $15. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Paul Anka: 8 p.m., $39.50-$155. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Wednesday, February 23

D'Witches and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Héli and Brazil Deluxe: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, February 24

Eden Ben Zaken and Eden Hason: 8 p.m., $85-$230. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Just Friends: With Alepö, Rodski, Barrios, Hakuna, and others., 10 p.m., Free-$20. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Nita Strauss: 7 p.m., $22-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Obscene: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Pockit: 7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Premio Lo Nuestro: 8 p.m., $102. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Proud Tina: The Ultimate Tribute to Tina Turner: 7 p.m., $37.50-$77.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Shanti Celeste: 10 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Tommy Raffa: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Trombone Shorty & Orleans Avenue: 7:30 p.m., $48. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

WestKing String Band: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Friday, February 25

Adam Collins and David Gtronic: 11 p.m., $15-$40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Amine Edge & Dance: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Ben Platt: With Jake Wesley Rogers, 8 p.m., $45-$125. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, hardrocklivehollywoodfl.com.

Borak and Eli Light: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

The Casualties, Rotten Stitches, Stolen Wheelchairs, and Dogshit: 9 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Cortadito: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Dylan Doyle: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Eagles: 8 p.m., $124.25-$494.25. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Ferreck Dawn: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Kölsch and Cloonee: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Loud Luxury: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Ludacris: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sizmo and Dobao: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Trombone Shorty & Orleans Avenue: 7:30 p.m., $48. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Saturday, February 26

Afro-Carib Festival: With Protoje, Afro B, and others, 7 p.m., $15-$25. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar.

Art Department and Rony Seikaly: 11 p.m., $15-$50. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Arty: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Astari Nite: 10 p.m., Free. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Badfish: A Tribute to Sublime: With Kash'd Out and Dale and the ZDubs., 7 p.m., $22-$25. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Carlos Manuel: 8 p.m., Free. Magic City Casino, 450 NW 37th Ave., Miami, 305-649-3000, magiccitycasino.com.

Charles D: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Djuma Soundsystem and Brett Johnson: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Donavon Frankenreiter: With Matt Grundy., 8 p.m., $25. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

ELO Experience: 8 p.m., $39.75-$59.75. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Gianluca Vacchi: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Ja Rule: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Kaki King: 8:30 p.m., $35-$40. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Latine Fest: With Ana Paz, Cesar Paniagua, Musiana, Filo, Delusion Bay, and others., 7 p.m., $15-$20. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Marsh: 9 p.m., $0-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Myd: 11 p.m., $30. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Orlando Villella, Bonilla, and Mimioux: 10 p.m., Free-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Rawayana: With Álvaro Díaz., 8 p.m., $35-$100. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Samba Lele Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Special Request: 11 p.m., $20-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Taylor Davis & The Outsiders: 8 p.m., $5. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Yoli Mayor: 8 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Sunday, February 27

A-Train: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Collision of Rhythm: 4 p.m., $15-$20. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Gino Vannelli: 7:30 p.m., $37-$87. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Il Divo: 8 p.m., $58-$147. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Manny Swagg: 5 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

MercyMe: With Rend Collective and Andrew Ripp., 7 p.m., $23.75-$150. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Soda Stereo: 8 p.m., $55-$245. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Stephan Jolk and Ariel Vromen: 10 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.