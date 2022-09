The Best Concerts in Miami This Week: Camilo, Feid, Built to Spill, and More

This week, Feid, who has penned hits for J Balvin, Sebastian Yatra, and Karol G, stops at Oasis Wynwood; indie-rock outfit Built to Spill takes the stage at Culture Room; and Colombian Latin pop sensation Camilo brings his De Adentro Pa Afuera Tour to FTX Arena.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, September 5

Feid: 6 p.m., $35-$125. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

John Yarling: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Sam Feldt: 12 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Tuesday, September 6

Fulci: with Implosive Disgorgence, No Coffin, and PoonTickler, 8 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, September 7

Abstract Citizen: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Joe Miller: with Octa Digio, 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, September 8

Chizzle: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

House Savage: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

In Viridi Lux: 7-10 p.m., $10. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

ODD: with Sleep D, Sleepy C, DJ Ray, and Pheonix, 10 p.m., $13.91. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Pandora Live El Pulso: with Don Omar, 8 p.m., Free. Ice Palace Film Studios, 59 NW 14th St., Miami, 305-672-5117, big-time.com.

Friday, September 9

Bresh Miami: 11 p.m., $29.87. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Chitãozinho & Xororó: 8 p.m., $65.41-$186.91. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

DJ Pauly D: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Glossy: with Hyperaktivist, SDRV, Winter Wrong, Pierre Louis, and others, 10 p.m., $10. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Gonzalo Rubalcaba and Aymée Nuviola Duo: 8 p.m., $55. Westchester Cultural Arts Center, 7930 SW 40th St., Miami, 305-226-0030, miamidadearts.org/westchester-cultural-arts-center.

Jazz Encounters: with Alex Brown, 8 p.m., Free-$20. WDNA Jazz Gallery, 2921 Coral Way, Miami, 306-662-8889, wdna.org.

Juke: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Lenier: 9 p.m., $60-$90. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Lil Jon: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Lost '80s Live: 7 p.m., $45-$93. Pompano Beach Amphitheater, 1806 NE Sixth St., Pompano Beach, 954-946-2402, theamppompano.org.

Noizu: with Jason Rault, Thunderpony, and Miguelle & Tons, 11 p.m., $13.91-$35.02. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Nostalgix: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Out of Office Label Launch: with Amo, Satoshi Tomiie, and Imbue, 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Road2Camp: with Devon James, Maikm, and Penny Lane, 10 p.m., Free. Coyo Taco, 2300 NW Second Ave., Miami, 305-573-8228, coyo-taco.com.

Robbie Akbal: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Savi: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Welcome to Destruction GnR Tribute and Wicked Serenity Godsmack Tribute: 7 p.m., $13. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Saturday, September 10

Albita: 8 p.m., $40. Westchester Cultural Arts Center, 7930 SW 40th St., Miami, 305-226-0030, miamidadearts.org/westchester-cultural-arts-center.

Amanda Miguel y Ana Victoria: 8 p.m., $45-$125. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Breathe Carolina: 12 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Camilo: 8 p.m., $56.24-$226.24. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Cedric Gervais: 10 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Claude VonStroke: 11 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Dâm-Funk and Satin Jackets: 11 p.m., $14.89. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

El Micha: 9 p.m., $40-$50. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Jay Tripwire: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Jerro: 9 p.m., $0-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Matisyahu: 8 p.m., $32. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Mersiv: with Rossy and SuperAve, 9 p.m., $20. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Nardo Wick: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Proididæ: with Bassbear, Bunni, Lengua, Nick León, Bitter Babe, and Muerte Lenta, 10 p.m., $10-$20. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

R3hab: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Samba Lele Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Servando y Florentino: 8 p.m., $47.99-$166.99. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Shift: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Silicodisco and Zillas on Acid: with the Ji's, 11 p.m., $13.91-$19.06. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Soulpax: with Kids and the Creature Cage, 8 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tito Nieves and Daniela Darcourt: 8 p.m., $50-$150. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

United D&B + Friends: with Knoxz, NFunk, Drbblz, Deep Frequency, and others, 10 p.m., Free. Kill Your Idol, 222 Española Way, Miami Beach, 305-534-1009, facebook.com/killyouridolmiami.

Sunday, September 11

Built To Spill: 7:30 p.m., $30. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

DPR: 7 p.m., $45-$142. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Emkay: 12 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Gary Campbell: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Leo Medina: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Loco Dice: 10 p.m., $26.46-$37.48. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Servando y Florentino: 8 p.m., $47.99-$166.99. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.