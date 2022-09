The Best Concerts in Miami This Week: Alicia Keys, the Killers, Bomba Estéreo, and More

This week, Alicia Keys stops at Hard Rock Live as part of her Alicia + Keys World Tour, Las Vegas rockers the Killers take the stage at FTC Arena, and Colombian duo Bomba Estéreo rock out at FPL Solar Amphitheater.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, September 12

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Scorpions: with Whitesnake, 8 p.m., $61-$181. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Tuesday, September 13

The Killers: with Johnny Marr, 7:30 p.m., $23.25-$120.25. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Tim Watson: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, September 14

Nestor Del Prado: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Southside Johnny and the Asbury Jukes: 8 p.m., $40-$50. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

The Fixx: 8 p.m., $34.50-$59.50. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Thursday, September 15

Adam Ezra: 7:30 p.m., $30-$35. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Danna Paola: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Donzii: 8 p.m., $14.89. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Eliezer, Nuclear Digital Transistor, and Richie Hell: 10 p.m., $13.91. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Iron Lyon: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

James Patterson: with Dario X and Discofuturo, 7 p.m., Free. The End, 299 NW 23rd St., Miami, theendmiami.com.

Proper: 10 p.m., $0-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

The Smoogies: with Seafoam Walls, 8 p.m., $15. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Friday, September 16

Alicia Keys: 8 p.m., $97-$287. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Âme: 11 p.m., $20.40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

BAT: Meat Loaf Celebration with the Neverland Express and Caleb Johnson: 7:30 p.m., $45-$75. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Bòfré: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Bryan Softwell: 10 p.m., $0-$20. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Castaway Friday: with Dude Skywalker, Kike Roldan, Atomyard, Soto Music, and others, 7 p.m., Free. Sandbar Sports Grill, 3064 Grand Ave., Miami, 786-359-4510, sand.bar.

D. Tiffany: 11 p.m., $19.06. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Doors Alive: 7 p.m., $13. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Helena Hauff and Anthony Parasole: with Souls Departed, 11 p.m., $13.91-$19.06. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

In Viridi Lux: 9-11 p.m., $10. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Nez and Evan Mock: with Kyle.WAV and Vayda, 7 p.m., Invite only. The End, 299 NW 23rd St., Miami, theendmiami.com.

Nghtmre: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Prince Royce: 8 p.m., $25.24-$185.24. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Qva Libre: 9 p.m., $30-$50. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, www.flamingotheaterbar.com.

Rick Ross: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sander van Doorn: 9 p.m., TBA. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Sesli: 10 p.m., $25. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Tall Juan: with Ale and Rachel Angel, 8 p.m., $10. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tom & Collins: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Saturday, September 17

Acraze: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Ärtifakt: with Gali, Nina, E:choes, and Saprophytic, 11 p.m., $10-$20. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Bad Apples Brass Band: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Bomba Estéreo: 8 p.m., $29.50-$69.50. FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, 305-358-7550, bayfrontparkmiami.com.

Bora Uzer: 11 p.m., $13.91-$19.06. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

DJ White Shadow: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Ed Calle featuring Federico Britos: 7:30 p.m., $28-$48. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Frogs Show No Mercy, Ben Katzman, Kairos Creature Club & Laboratory: 8 p.m., $10. The Anderson, 709 NE 79th St., Miami, 786-401-6330, theandersonmiami.com.

Gorgon City and Super Flu: 11 p.m., $26.46-$37.48. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Inffinito Brazilian Film Festival Closing Party: with Adriana Calcanhotto, 5 p.m., $51.50-$272. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Lady Gaga: 7 p.m., $56-$281. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

No Mana: 9 p.m., $0-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Pedro Luis Ferrer: 8 p.m., $43-$49. Ashe Auditorium, 400 SE Second Ave., Miami, 305-416-5970, jlkc.com.

Respectable Street 35th Anniversary Block Party: with Front 242, 7 p.m., Free. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Ringo Starr and His All Starr Band: 8 p.m., $60-$180. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Robbie Rivera: 10 p.m., $0-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Seven Lions: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Spaniol: 10 p.m., $25. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Terry Hunter: with Son of Lee, Crossfit, Paul Dudamel, and Willie Avendano, 7 p.m., Free. The End, 299 NW 23rd St., Miami, theendmiami.com.

Two and a Half Cats: 11 p.m., $14.89. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Sunday, September 18

Burgundee: 7 p.m. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Feel Good Music Fest: with Bahiano, Gondwana, Bachaco, and Inner Circle, 3 p.m., $49. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

LP Giobbi: with Roujeee Tunes, 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Rascal: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.