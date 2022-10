The Best Concerts in Miami This Week: Goldie, Jessie Reyez, Jack Harlow, and More

This week, rapper Jack Harlow brings his Come Home the Kids Miss You Tour to the FPL Solar Amphitheater, Canadian singer Jessie Reyez stops at Oasis Wynwood, and British DJ/producer Goldie spins at 1-800-Lucky.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, October 10

Glasshouse Miami: 3 p.m., $60. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar.miramaramp.com

Oigo: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, October 11

Max Farber Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, October 12

BabyJake: 8 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

The Melvins: 7:30 p.m., $24.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Onnomaa and Octa Digio: 10 p.m., Free-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sam Hart: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, October 13

Angel + Dren: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Jessie Reyez: 8 p.m., $25-$99. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Kate Hamann: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Latin Songwriters Hall of Fame: Tenth-Annual La Musa Awards: 8 p.m., $85-$185. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Omar Sicilia: 7 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Shonky: 10 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Traitors: with Aversions Crown, Scumfuck, and Worm Shepherd, 7 p.m., $18-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Violet Bell: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Yohoros and Jöshua: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Friday, October 14

Alex Campos: 8 p.m., $50-$110. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

Breakcore: with Regal86, Sel.6, Lengua, and others, 10 p.m., $10-$20. Supernatural Haus, 378 NE 56th St., Miami, supernatural305.com.

Chocolate MC: 9 p.m., $50-$90. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Coki and Ternion Sound: 11 p.m., $20.40. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Desert Hearts: with Mikey Lion, Lee Reynolds, Marbs, Porky, and Monoky, 11 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Fletcher: with Verite, 7 p.m., $24.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Freestyle Free for All: with Taylor Dayne, Deborah Cox, Lisa Lisa, TKA/K7, and others, 8 p.m., $65-$131. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Jack Harlow: with City Girls, 7:45 p.m., $39.50-$79.50. FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, 305-358-7550, bayfrontparkmiami.com.

Joel DaSilva: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Lee Foss and Calussa: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Michelle: 11 p.m., Free-$20. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Newman (I Love): 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Nunslaughter: with the Black Moriah, Malevich, and Beastplague, 7 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Prunk: with Ms. Mada, 11 p.m., $13.91-$19.06. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Ruckus: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Sacha Robotti: 9 p.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Salem: 10 p.m., $10-$20. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Sarah McCulloch: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Vista Kicks: 7:30 p.m., $20. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Yes: 8 p.m., $59.50-$139.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Saturday, October 15

Bresh Miami: 11 p.m., $31.96. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Chris Stapleton: 7 p.m., $88-$238. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Cosmo and Diodato: 7 p.m., Free. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Dodo Orchestra: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Gene Farris: 9 p.m., $20-$400. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Goldie and DJ Craze: with SomeJerk, Jan Anthony, and more, 8 p.m., $30-$40. 1-800-Lucky, 143 NW 23rd St., Miami, 305-768-9826, 1800lucky.com.

Gucci Mane: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Hallex M and Aladdin: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

iHeartRadio Fiesta Latina: with Enrique Iglesias, Farruko, Nicky Jam, and others, 8 p.m., $39-$199. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Kshmr: 10 p.m., $25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Malicia: with Synthicide, 11 p.m., $10. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Nervo: 8 p.m., $40-$60. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Perreo Power Tour: 9:30 p.m., Free. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Sasha and Kölsch: 11 p.m., $20.40-$37.48. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Shimza and Kasango: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Voigtmann: 11 p.m., $14.88-$20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Yeison Jimenez: 8 p.m., $49-$189. Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, 954-392-9480, charlesfdodgecitycenter.com.

Sunday, October 16

Attila: with Tallah and Catch Your Breath, 7 p.m., $20-$25. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Brandon Goldberg Trio: 7:30 p.m., $20-$80. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Equal: 8 p.m. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Jaden Thompson: 10 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Lynyrd Skynyrd: 8 p.m., $66-$256. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Miami R&B Music Experience: with Keith Sweat, Monica, Tevin Campbell, Tamar Braxton, and others, 7 p.m., $65-$145. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Otto Santana: 5 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Pete Tong: with Layla Benitez, Miguelle & Tons, and Daizy, 10 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Pigeons Playing Ping Pong: 6 p.m., $33.48. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Pusha T: 8 p.m., $30-$125. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.