The Best Concerts in Miami This Week: Art With Me, Peggy Gou, Gloria Trevi, and More

This week, Art With Me takes over Virginia Key Beach Park, Peggy Gou takes command of the decks at Club Space, and Mexican singer "Gloria Trevi stops at Hard Rock Live.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, November 21

Melinda Rose: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, November 22

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, November 23

Alex Sensation: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Demuir: 10 p.m., Free-$40. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

DJ Adoni & Friends: 9 p.m., $25-$75. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

DJ Pauly D: 11:30 p.m., $40. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Gareth Emery: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Lenier: 8:30 p.m., $60-$80. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

OkRolling: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Peachfuzz: 9 p.m., Free. Freehold, 2219 NW Second Ave., Miami, 305-280-0330, freeholdmiami.com.

Victor Calderone and Ida Engberg: 11 p.m., $20.39-$26.45. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Thursday, November 24

Nehli and Yohoros: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Technasia: 11 p.m., Free-$20. Mad Club Wynwood, 55 NE 24th St., Miami, 305-744-1714, madclubwynwood.com.

Yissel: 8 p.m., Free-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Friday, November 25

Afrojack: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Andy C: 9 p.m., $38. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

The Copper Tones: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

DJ Masda: 11 p.m., Free-$30. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

Gloria Trevi: 8 p.m., $43-$508. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Matinee Pervert: with Tom Stephan and Alex Lo, 10 p.m., $95-$135. M2, 1235 Washington Ave., Miami Beach, 305-771-0388, m2miami.com.

One Night of Queen Performed by Gary Mullen and the Works: 7:30 p.m., $48-$63. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Peggy Gou and Maurice Fulton: 11 p.m., $19.06-$87.55. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Salem: 10 p.m., $7-$10. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Shift: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Tim Green: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Saturday, November 26

Afrojack: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Alain Pérez: 9 p.m., $50-$80. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Eastenderz Miami: with East End Dubs, Guti, Luuk Van Dijk, and Ms. Mada, 11 p.m., $20.39-$26.45. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Fatima Hajji and DJ Pierre: 11 p.m., $20.39-$26.45. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

I Prevail: 6 p.m., $37.50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Jojo Mayer's Nerve: 7:30 p.m., $25.75-$226.60. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Kamankola: 11:30 p.m., $20-$40. The Creative Yard, 2182 NW 26th Ave., Miami, thecreativeyard.org.

Low Ground Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Oliver Heldens: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Papa Pool Party: with Dan Slater and Paulo Fragoso, 2 p.m., $60-$85. Royal Palm South Beach, 1545 Collins Ave., Miami Beach, 888-526-3778, royalpalmsouthbeach.com.

Proibidæ One-Year Anniversary: with Alejo, Alexx in Chainss, Bafomet, Berrakka, Bozito, and others, 7 p.m., $10-$30. Domicile, 6391 NW Second Ave., Miami.

Rocky Mountain High Experience: A John Denver Christmas: 8 p.m., $59. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Stafford Brothers: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Steve Lawler Presents Pendulum: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Tito Puente Jr.: 7 p.m., $49-$59. Dennis C. Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, mosscenter.org.

Tristan Da Cunha: 11 p.m., $10. The Trip, 28 NE 14th St., Miami.

Urge Warrior: with Danny Verde and Suri, 10 p.m., $95-$135. M2, 1235 Washington Ave., Miami Beach, 305-771-0388, m2miami.com.

Sunday, November 27

A-Train: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Dive Knows House: with Atomyard, Amaré, and Harry HM, 5 p.m.-1 a.m., Free. Low Key, 7127 NW Second Ave., Miami, 305-301-5412.

Jody McDonald's Thanksgiving Tea Dance: with DJ JoMody, David Knapp, Smeejay, Adora, and others, 5 p.m., $25.75-$195.70. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Melódie Showcase: with Wheats, Bobbi, and Natalia Roth, 11 p.m., $20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

The Soul Brothers: with John Woods and Sesli, 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Urge Beach Party: with Enrico Meloni and Joe Gauthreaux, 2 p.m., $120-$185. Lummus Park, Ocean Dr. between Fifth and 15th streets, Miami Beach, 305-673-7779, miamibeachfl.gov.

Urge Surreal: with Edu Quintas and Orel Sabag, 10 p.m., $95-$135. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.