The Best Concerts in Miami This Week: Rabbit in the Moon, Steely Dan, Swedish House Mafia, and More

This week, Tampa electronic group Rabbit in the Moon stops at Revolution Live, Steely Dan finally makes its way down to South Florida to perform at Hard Rock Live, and Swedish House Mafia kicks off its Paradise Again Tour at FTX Arena.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.



Monday, July 25



Jazz Jam: with the Ciel Trio, 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Mark Small Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, July 26

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Pot of Gold: with Carozilla and Late 4 Dinner, 10 p.m., Free. Over Under, 151 E. Flagler St., Miami, 786-247-9851, overundermiami.com.

Wednesday, July 27

Héli and Brazil Deluxe: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

P.O.T and Octa Digio: 10 p.m., Free-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, July 28

Chris & BE: 6-8 p.m., Free. Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami, 305-375-3000, pamm.org.

Kelly Schenk: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

10 p.m., Free-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067,

.

ODD: with Mozghan and Sepehr, 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Steely Dan: 8 p.m., $65-$255. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Yissel: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Friday, July 29

Ascent: with Just M3 RC, Nelson Diaz, Thirdeyepatient, Shayne Pilpel, and others, 9 p.m., Free. Rácket, 150 NW 24th St., Miami, 786-637-2987, racketwynwood.com.

Best of Both Worlds - a Van Halen Tribute: with Diary of an Ozzman, 7 p.m., $14. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Dan Carlos and the Kameleons: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

El Kamel: 9 p.m., $60-$80. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterbar.com.

Fabolous: 10 p.m., $25. DAER South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Kevin Saunderson: 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Marsh: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Pachamanca: with Bort and Diego Melgar, 8 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Powel: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Rave Against the Machine: with Diego Andres, Terence Tabeau, Mutant Pete, Artime, and others, 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Savi: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sonny Fodera: 11 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Swedish House Mafia: 8 p.m., $34.75-$270.75. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Swedish House Mafia After Party: 11 p.m., $90-$110. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Swivvel: 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Saturday, July 30

ATV Closing Party: with Brad Strickland, Captain Ridiculous, Puma, Taimur, and others, 10 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

The Darling Fire: with Embers Dawn and 33 Lions, 8 p.m., $5-$10. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

The Eagles - Their Greatest Hits: 8 p.m., $37.50-$60. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Electric Kif: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Fatum: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Fixate: 10 p.m., $20. Naomi's Garden Restaurant & Lounge, 650 NW 71st St., Miami, 305-456-4715, naomismiami.com.

French Montana: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

G-Eazy: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Guti: 11 p.m., $10-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Rabbit in the Moon: 8 p.m., $50. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Sorry Papi: 9 p.m., $35-$75, Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Take Me Out: with Lolo, Craig, and Millionyoung, 9 p.m., $10-$15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

This Way Out - ATV Closing Day Party: with Aramis, Billy Nightmare, Bort, Diego Andres, and others, 2 p.m.-12 a.m., $15-$20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Two Friends: 11 p.m., $50-$65. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Victor Calderone: 11 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Wassu: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Why Don't We: 7 p.m. iTHINK Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Willy Chirino: 9 p.m., $50-$60. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Sunday, July 31

Daryl Hall: with Todd Rundgren, 7:30 p.m., $60-$100. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

DJ Seinfeld: 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Mora: 6 p.m. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Rascal: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.