The Best Concerts in Miami This Week: Chris Stussy, Goatwhore, South Beach Jazz Festival, and More

This week, Dutch producer Chris Stussy takes over the decks at Club Space, black metal outfit Goatwhore gets loud at Gramps, and South Beach Jazz Festival pops up around town with performances throughout the week.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, January 2

Visions: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, January 3

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, January 4

Donna the Buffalo: 8 p.m., $35. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Nii Tei and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Webster's Wheel: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, January 5

A-Train: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

First Night at Floyd: with Alex Cosmos, Bort, and Ultrathem, 10 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

The Mekanism and Armii1n: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

The Spinners, Sonny Bivins Manhattans, and the Trammps: with Earl Young, 8 p.m., $62.38-$82.01. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Stéphane Clement: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Friday, January 6

Airrica: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Dodo Orchestra: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

French Montana: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Lemon City Trio, Anemoia, and Dionysus: 8 p.m., $8-$10. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Lil Jon: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Mathame: 11 p.m., $20.39-$26.45. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Saved by the '90s: 7 p.m., $15. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Savi: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sugar Rush: with Bae Bae, Aura Jones, and Kerry Burnett, 11 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Saturday, January 7

Asaf Samuel: 11 p.m., $14.88-$20.39. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Billion Dollar Babie$ and Maiden Mania: 7 p.m., $13. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

The Boas, the Summit, and Roxx Revolt and the Velvets: 10 p.m.-2 a.m., $20. Savage Labs, 2451 NW Fifth Ave., Miami, 786-597-3320, savagelabswynwood.com.

Can't Get Next to You: a Temptations Experience: 8 p.m., $60-$65. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Chris Stussy: 11 p.m., $20.39-$26.45. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

DJ Don Hot: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Goatwhore: with Caveman Cult and Heraklieon, 7 p.m., $20. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Gryffin: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

JP Soars: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Mary Gauthier: 8 p.m., $35. Abdo New River Room at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Quitate Tú All-Stars: Tribute to Salsa: 8 p.m., $35-$75. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Robbie Akbal: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

South Beach Jazz Festival: Mambo Night in Miami Beach: with the Big 3 Palladium Orchestra. 8 p.m., $41.20-$486.16. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Vice: 8 p.m., $30-$50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Yokai Nite: with Romani, Degenerate Baka, Zerosum, and Spice Crime, 10 p.m.-3 a.m., $20. Stache Drinking Den, 109 SW Second Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1044, stacheftl.com.

Sunday, January 8

Chris MacDonald's Memories of Elvis: 7 p.m., $48.60. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Iron Lyon: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Pawsa: 10 p.m., $20.39-$26.45. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Proper SoBe: 8 p.m., Free. Kill Your Idol, 222 Española Way, Miami Beach, 305-534-1009, facebook.com/killyouridolmiami.

Russell Hall: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tropico Virgo: with Bort and Terence Tabeau, 8 p.m., Free. Margot Natural Wine Bar, 25 SE Second Ave., Miami, margotnaturalwinebar.com