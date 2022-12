The Best Concerts in Miami This Week: Above & Beyond, Cardi B, Marshmello, and More

This week, Above & Beyond celebrates the first day of the new year at Story; Cardi and her husband, Offset, say goodbye to 2022 at E11even; and Marshmello and Khalid throw a poolside concert at the Fontainebleau.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, December 26

David Leon: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, December 27

Zedd: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Wednesday, December 28

Johan Pfeiffer and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Lindsey Blair: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tiësto: 11:30 p.m., $110. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Thursday, December 29

Catman Quartet: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

DJ Snake: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Iñigo Vontier: 11 p.m., $14.88. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Jimmy Rodriguez: 7-9 p.m., Free. The Doral Yard, 8455 NW 53rd St., Doral, 305-744-5038, thedoralyard.com.

Neon Dreams: with Sofi Tukker, J. Worra, and Coco and Breezy, 7 p.m., $39-$149, dreamlandnye.com. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Niki Sadeki: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sech: 11:30 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Tiësto: 8 p.m., $50. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Yiyo Sarante: 9 p.m., $60. Electric Lady, 144 NW 23rd St., Miami, 786-384-9267.

Friday, December 30

Amine K and Driss Skali: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

El Taiger: 9 p.m., $60-$90. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Lil Durk: 11:30 p.m., $60. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Meat XXL: with Alex Acosta, Felipe Lira, Matt Suave, and Spencer Huff, 10 p.m., $49-$119, dreamlandnye.com. M2, 1235 Washington Ave., Miami Beach, 305-771-0388, m2miami.com.

Meduza: with Sohmi and Roujeee Tunes, 11 p.m., $20.39-$37.47. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Noizu: 10 p.m., $22.85. Lost, 30 NE 14th St., Miami.

One Night in December: with Dude Skywalker B2B Nii Tei, 11 p.m., $26.45. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Peachfuzz: 9 p.m., Free. Freehold, 2219 NW Second Ave., Miami, 305-280-0330, freeholdmiami.com.

Rockin' Jake: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Roddy Rich: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Salute to Vienna New Year's Concert: 8 p.m., $29-$159. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Sorry Papi: 9 p.m., $30-$75. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Steve Aoki: 11 p.m., $60. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Saturday, December 31

Afrobeta: 8 p.m.-3 a.m., $20. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Backyard New Year's Eve 2022 Party: 8 p.m., $45. Backyard, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, backyardftl.com.

Camilo Molina: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Cardi B and Offset: 8 p.m., $350. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Do Not Sit on New Year's Eve 2023: with Atish, Surreal Flight, Octo Digio, and Baez, 9 p.m., $45.70-$80. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Dreamland NYE: with LP Giobbi, Danny Verde, and Matt Denton, 10 p.m., $119-$169, dreamlandnye.com. M2, 1235 Washington Ave., Miami Beach, 305-771-0388, m2miami.com.

El Disco NYE: with Brad Strickland and live percussion by Tostao, 8 p.m., $25. Terras, 528 SW Ninth Ave., Miami, 305-204-1793, lifehousehotels.com.

El Taiger: 11 p.m. El Santo Taqueria, 1620 SW Eighth St., Miami, 786-360-6019, elsantomiami.com.

Laidback Luke: 8 p.m., $75-$5,500. SLS Brickell, 1300 S. Miami Ave., Miami, 305-239-1300, slshotels.com.

Leoni Torres: 9 p.m., $120-$170. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Magic City Hippies: with the Hails and Cannibal Kids, 8 p.m., $36.05-$432.60. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, miamibeachbandshell.com.

Marshmello: 9 p.m., $175-$250. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Marshmello and Khalid: 9 p.m.-2 a.m., $200-$25,000. Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2000, fontainebleau.com.

The Masquerade: with DJ Diesel (AKA Shaq), 9 p.m., $100-$150. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

New Year's Eve: with Le Youth, Marinucci, and Beamin, 9 p.m., $35. Freehold, 2219 NW Second Ave., Miami, 305-280-0330, freeholdmiami.com.



New Year's Eve. with Carl Cox, Jamie Jones, Michael Bibi, and others, 11 p.m., $71.09-$181.85. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

NYE 2023: with Tank and Ari Lennox, 7 p.m.-1 a.m., $40-$60. The Urban, 1000 NW Second Ave., Miami, theurban.miami.

NYE in the Grove: with Grove Shaman, John Cash, Zion, Velero, and Snuka, 7 p.m.-3 a.m., $57.15. Mayfair House Hotel & Garden, 3000 Florida Ave., Miami, 305-779-5100, mayfairhousemiami.com.

NYE Italo Disco Party: with Yung Algebra, 9 p.m.-1:30 a.m., Free. Margot Natural Wine Bar, 25 SE Second Ave., Miami, margotnaturalwinebar.com.

NYE My Friend Misty: with Echonomist, Sinopoli, and Maccabi, 10 p.m., $37.47. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

NYElectric 2023: 9 p.m.-1 a.m., $165-$3,295. W Miami, 485 Brickell Ave., Miami, 305-503-4400, wmiamihotel.com.

Rich the Kid: 11 p.m., $1,500-$10,000. Mr Jones, 320 Lincoln Rd., Miami Beach, 305-602-3117, mjmia.com.

Rise Up New Year's Eve: with G-Rex, YDG, Freaky, and Tape B, 7 p.m., $35. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Starlight NYE 2023: with MK. 9 p.m., $125. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Swim Club NYE Edition: with Vice, 12 p.m., $40. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

tINI: 9 p.m., $20-$100. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Travis Scott: 9 p.m., $150-$225. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Sunday, January 1

Above & Beyond: 11 p.m., $65. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Brian Cid: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Horse Meat Disco: 2-8 p.m., $49-$169, dreamlandnye.com. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Jody Wisternoff: 5 p.m.-12 a.m., $20-$40. Sky Yard, 723 Lincoln Ln. N., Miami Beach, 305-903-4076.

Purple Disco Machine: with Ty Sunderland, Crush Club, and Spencer Huff, 8 p.m., $39-$149, dreamlandnye.com. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Solomun: with Cromby, Daizy, and Max Stern, 11 p.m., $71.09-$170.83. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.