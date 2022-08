The Best Concerts in Miami This Week: Bad Bunny, Acid Dad, Monsieur Periné, and More

This week, Bad Bunny brings the self-proclaimed World's Hottest Tour to Hard Rock Stadium, Colombian duo Monsieur Periné takes the stage at Miami Beach Bandshell, and New York City rockers Acid Dad stop at Wynwood watering hole Gramps.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, August 8

Jazz Jam: with Soul Vaccinators, 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Oigo: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, August 9

Daisy Cutter: 11 p.m., Free. Over Under, 151 E. Flagler St., Miami, 786-247-9851, overundermiami.com.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, August 10

Dave Fernandez Quartet: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Nico Cerban and Octa Digio: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Thursday, August 11

Acid Dad: with the Creature Cage and the Ruffans., 9 p.m., $13. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Anemoia: 6-8 p.m., Free. Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami, 305-375-3000, pamm.org. 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Chencho Corleone: 11 p.m., $70. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Enanitos Verdes: 8 p.m., $49-$225. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Iron Lyon: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Sugar Rush: with Mndsgn, River Moon, and Berrakka, 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Yana and Rader: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Friday, August 12

Alesso: 11 p.m., $95. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Bad Bunny: 7 p.m., $53-$994. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

Chris Brown: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Chris Brown and Lil Baby: 7 p.m., $29.50-$50. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Crud, Holly Hunt, Wrong, and Devalued: 7 p.m., $10. The Auld Dubliner Irish Pub & Kitchen, 91 NW First St., Miami, 786-353-2339, facebook.com/theaulddublinermiami.

Dan Dratch and the Blues Crusaders: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Deni Costa, Locos, and Bonilla: 10 p.m., Free-$20. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

DJ Orma: 9 p.m., $30-$50. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Enanitos Verdes: 8 p.m., $49-$225. James L. Knight Center, 400 SE Second Ave., Miami, 305-372-4634, jlkc.com.

Evan Frankel: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Freaky Fridaze FZE01: with Alepö, Bui, SVP, Barrios, and Mambø, 10 p.m., $10-$30. Rácket, 150 NW 24th St., Miami, 786-637-2987, racketwynwood.com.

Glasseater: with Sumo and Siesta, 8 p.m., $15. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

John Summit: 11 p.m., $20-$100. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Michael Bublé: 8 p.m., $65-$155. FLA Live Arena, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, flalivearena.com.

Michael Eckroth: 8 p.m., Free-$20. WDNA Jazz Gallery, 2921 Coral Way, Miami, 306-662-8889, wdna.org.

Mitch Oliver: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Reproductive Rights Fundraiser: with Hiltronix, House of Pris, Inbal, and Phaxas, 11 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Saturday, August 13

Acraze: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Audioecho: 7 p.m., $13. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Bad Bunny: 7 p.m., $53.50-$994.50. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

Better Than This, Palomino Blond, Playkill*, and Frogs Show Mercy: 7:30 p.m., $12. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Ciszak: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Diplo & Moodymann B2B Carl Craig: 11 p.m., $20-$100. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

DJ Orma: 11 p.m., $100. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Gucci Mane: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Homecoming: with Lamebot, 7 p.m., Free. The Citadel, 8300 NE Second Ave., Miami, 305-908-3849, thecitadelmiami.com.

Juke: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Monsieur Periné: 8 p.m., $37. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Nancy Wagner and Robert Hand: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

One Night in August: with Artisano, Generous B, Dude Skywalker, and Nii Tei, 11 p.m., $20.40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Robbie Rivera: 10 p.m., $0-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Shai T: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

YG: 8 p.m., Free. Bottled Blonde, 2838 NW Second Ave., Miami, 786-673-6926, bottledblondepizzeria.com.

Sunday, August 14

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Five Venoms: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Melódie Showcase: with Jean Pierre, Natalia Roth, Freak the Disco, and others, 10 p.m., $14.89. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.