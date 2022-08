The Best Concerts in Miami This Week: Red Hot Chili Peppers, Peaches, Zedd, Giveon, and More

This week, Peaches reminds everyone that she's still the queen of electroclash at the Ground, Red Hot Chili Peppers brings enough funk-rock goodness to fill up Hard Rock Stadium, EDM powerhouse Zedd blows out the candles at Story, and Justin Bieber collaborator Giveon stops at Oasis Wynwood.

Below, in chronological order, are the concerts scheduled in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar.

Monday, August 29

Jazz Jam: with Soul Vaccinators, 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tom McCormick: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Tuesday, August 30

Daddy Yankee: 8 p.m., $61-$191. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Jason Charos: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Peaches: 6 p.m., $52.47-$233.39. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Red Hot Chili Peppers: with the Strokes and Thundercat, 6:30 p.m., $43.50-$194. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, 305-943-8000, hardrockstadium.com.

Wednesday, August 31

Axatipe and Octa Digio: 10 p.m., Free-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Lindsey Blair: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, September 1

A-Train: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

সায়ৱ, Gio Elia, and Chuck Meister: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

In Viridi Lux: 7-9 p.m., $10. Center for Subtropical Affairs, 7145 NW First Ct., Miami, cstamiami.org.

Nanny Assis: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Friday, September 2

Beres Hammond: 7:30 p.m., $134. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Bumblefest 6: with Spaceface, Cumgirl8, the Stargazer Lilies, and others, 7 p.m., $20-$30. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

CamelPhat and Ben Böhmer: 11 p.m., $20.40-$37.48. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Chus: 10 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

David Orin: 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

DJ Snake: 8 p.m., $75-$125. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Gucci Mane: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Jacob Forever y Alexander: 7 p.m., $55-$500. Watsco Center, 1245 Dauer Dr., Coral Gables, 855-925-6027, watscocenter.com.

Nicolas Rada: 9 a.m., Free-$30. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Paco Osuna: 11 p.m., $71.10. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Pete Kronowitt: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Vincent: 8 p.m., $30-$50. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Zedd: 11 p.m., $40. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Saturday, September 3

Beres Hammond: 7:30 p.m., $134. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Bumblefest 6: with Spaceface, Cumgirl8, the Stargazer Lilies, and others, 7 p.m., $20-$30. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Deadmau5: 12 p.m., $50. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Giveon: with Fana Hues and Saleka, 8 p.m., $115-$139. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

The Hot Java Band: 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Ilario Alicante and Ben Sterling: 11 p.m., $20.40-$26.46. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Leoni Torres: 9 p.m., $50-$90. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Loud Luxury: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Maxim BleauLive: with Konstantina Gianni, 12-7 p.m., $75-$3,000. Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2000, fontainebleau.com.

Moneybagg Yo: 11 p.m., $50. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Newman (I Love): 10 p.m., $25-$40. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Night Swim: with Rick Ross, 9 p.m., $30. Hyde Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, 305-455-2990, hydebeach.com.

Oliver Heldens: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

OneRepublic: with Needtobreathe, 7 p.m., $29.50-$1,010. iThink Financial Amphitheatre, 601-7 Sansburys Way, West Palm Beach, 561-795-8883, livenation.com.

Salsa 106.3 Playa Party: 11 a.m., $31.68. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Solardo: with Monoky, 11 p.m., $20.40. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

Summer Festival 2022: with Leo Santana, 4 p.m., $89-$220. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Parkway, Miramar. livenation.com.

Vertigo U2 Tribute, Original Sin INXS, and Heart of Glass Blondie: 7 p.m., $13. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Sunday, September 4

Alex Sensation Beach House: 12 p.m., $31.68. Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

The Australian Pink Floyd: 7 p.m., $39-$80. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Carin Leon: 7 p.m., $65-$195. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, seminolehardrockhollywood.com.

Cristoph: 9 p.m., Free-$20. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Deadmau5: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Feid: 6 p.m., $35-$125. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Full Throttle Pool Party: with Lyanno, De La Ghetto, and Mariah Angeliq, 12 p.m., $45. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com.

Kid Cudi: with Don Toliver, Denzel Curry, 070 Shake, and Strick, 7 p.m., $34.75-$175. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

Koontz Kustom Guitars Showcase: with Mr. E & PS3 and Lone Wolf, 5-8 p.m., $5-$10. Sweat Records, 5505 NE Second Ave., Miami, 786-693-9309, sweatrecordsmiami.com.

Maxim BleauLive: with Brandi Cyrus, 12-7 p.m., $69-$3,000. Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2000, fontainebleau.com.

Parker McCollum: 8 p.m., $29.50-$74.50. Pompano Beach Amphitheater, 1806 NE Sixth St., Pompano Beach, 954-946-2402, theamppompano.org.

Richie Hawtin: with Anna and Ellen Allien, 10 p.m., $20.40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.