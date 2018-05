El Estado Clausura una Escuela en Midtown Miami Vinculada al Líder de "Sex Cult" de NXIVM

For the English-language version of this story, see "State Closes Midtown Miami School Tied to NXIVM 'Sex Cult' Leader."

En el 2015, Raquel Perera, esposa del 17 veces ganador del Latin Grammy Alejandro Sanz, inauguró la escuela “Rainbow Cultural Garden” ubicada en en el distinguido sector de Midtown, Miami. En declaraciones a Univision, Perera alardeo acerca del singular método educativo del plantel, basado en una immersion lingüística donde los niños pequeños estarían expuestos hasta siete idiomas a la vez, revolucionando así la enseñanza. Univision, acreditó a Keith Raniere, un gurú de Nueva York, como el artifice del inusual programa.

Después de casi tres años transcurridos, Raniere es desvelado actualmente como el líder de un supuesto "culto sexual" llamado NXIVM, acusado de chantajear a sus mujeres sujetas y de marcarlas con hierros calientes. El mes pasado, Raniere fue arrestado por el FBI por cargos de tráfico sexual; también los Federales allanaron una casa de Albany vinculada al Rainbow Cultural Garden, mientras que las autoridades Británicas están investigando otra escuela afiliada al plantel de Rainbow en Londres.

Ahora el estado de Florida ha ordenado la clausura inmediata de la escuela de “Midtown” Miami, después de que New Times les diera a conocer sobre la institución. Funcionarios de Florida afirman que la escuela no tenía licencia para operar actualmente.

"El Departamento de Niños y Familias no tolera ninguna actividad que ponga a los niños en riesgo, incluyendo el funcionamiento de un centro de cuidado de niños sin licencia", dijo David Frady, vocero del departamento, el Jueves. "DCF inició una investigación de protección infantil y ordenó a la instalación cesar inmediatamente sus operaciones esta tarde".

Ni Perera ni Sanz respondieron a los mensajes del New Times esta semana. Pero a través de un vocero, la escuela dice que ahora es propiedad de Patricia Pietra y que Perera ya no está afiliada con Rainbow Cultural Garden Miami. La escuela también dice que "no tiene nada que ver con" Raniere.

"Rainbow Cultural Garden Miami es un centro de tutoría multicultural que no tiene nada que ver con ningún culto", dijo Pietra a través de un vocero. "Durante cuatro años ... Rainbow Cultural Garden Miami ha operado como un centro de tutoría y siempre ha colaborado con todas las agencias de investigación y su respectiva revisión de nuestras instalaciones y prácticas. El Departamento de Niños y Familias de Florida está realizando una auditoría, y estamos trabajando con ellos para garantizar que todas las licencias requeridas estén actualmente en orden ".

Registros empresariales de Florida, muestran que Perera a firmó su nombre como propietaria de la empresa matriz de la escuela en el reporte anual sometido al estado en Marzo del 2016. En cuanto a Pietra, esta firmó por primera vez los documentos estatales en Enero de 2018, como miembro administrador.

Sin embargo, en el momento actual de la publicación de esta nota, las Biografías de Perera en Twitter e Instagram todavía indican su involucramiento con dicha escuela. Su biografía de Instagram contiene un enlace a rainbowculturalgarden.com, uno de los sitios web centrales de la cadena internacional de escuelas, que enumera la escuela de “Midtown” entre sus sucursales. Perera publicó una historia en vivo de Instagram tan recientemente como ayer por la tarde sin cambiar su Biografía. Además, le sede de Miami comparte el mismo nombre y el mismo logotipo que todas las demás escuelas relacionadas con Raniere en todo el mundo.

En Marzo de 2017, en una entrevista con el periódico español ABC, Perera también afirmó que ella "dirige" la escuela. ABC también informó que el hijo de Perera y Sanz, Dylan, había aprendido a hablar ruso, chino, árabe, inglés y español a través del programa. Un portavoz de Rainbow no respondió a las preguntas de seguimiento sobre cuándo Perera dejó la escuela.

No está claro hasta qué punto las escuelas Rainbow están aún vinculadas con Raniere.

El gobierno federal no ha alegado de que las escuelas Rainbow, Perera, Sanz o Pietra estén de ninguna manera involucrados con los presuntos crímenes de Raniere como líder del culto. Pero Frank Parlato Jr., un ex portavoz de NXIVM convertido en denunciante de la organización, y el primero en plantear preocupaciones acerca de NXIVM, dice que cree que las escuelas sirvieron como una herramienta para ayudar a los miembros de Raniere y NXIVM, a "adoctrinar a los niños" en el culto.

"Es este gran programa experimental que enseña a los niños cómo ser sociópatas", dice Parlato, quien añade que las escuelas cobran hasta $ 10,000 por mes. "Es una idea simple que Raniere planeó para mantener a los niños de su culto separados de sus Padres".

Raniere, un ex-empresario de mercadotecnia multi-nivel de Albany, fundó NXIVM a fines de la década de 1990 como una organización de autoayuda. NXIVM promueve cursos para ayudar a las personas a alcanzar la “Auto-realización” y lograr el alcance de sus metas. Se estima que más de 16,000 personas asistieron a clases de NXIVM, y Raniere tuvo un éxito particular al atraer a clientes famosos como Richard Branson y la ex estrella de Dynasty Linda Evans, según el Albany Times Union.

Raniere fundó el Rainbow Cultural Garden original en 2006, según una de sus biografías en línea. Lo llamó "un programa revolucionario de desarrollo infantil que promueve el potencial cultural, lingüístico, emocional, físico y de resolución de problemas de los niños". Ariella Menashy, una mujer que intentó abrir una sucursal de Rainbow Garden en Vancouver, le dijo al periódico Británico The Sun en Diciembre pasado que "Keith Raniere está muy involucrado" en las operaciones cotidianas de las escuelas Rainbow.

"Casi todos los involucrados en Rainbow Cultural Garden están involucrados con NXIVM, y creo que es solo una forma de que Keith gane más dinero de la misma gente”, afirmó Menashy al Sun.

Según el sitio web principal del Centro Cultural del Arco Iris, la cadena escolar tiene 11 ubicaciones actuales en Albany, Nueva York, Los Ángeles, Londres, Madrid, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, otras tres ciudades Mexicanas y Miami.

En 2010, el Times Union profundizó sobre el método de enseñanza de Rainbow de NXIVM: el periódico perfiló a un niño pequeño llamado Gaelen que había sido adoptado efectivamente por un devoto de NXIVM y el cual estaba siendo enseñado con el método de Raniere en una escuela Rainbow en el estado de Nueva York. Lingüistas y especialistas en desarrollo infantil le dijeron al periódico que las ideas de enseñanza de Raniere no son necesariamente dañinas para los niños, pero que pueden o no ser exitosas, y probablemente sean "muy difíciles" de lograr.

A pesar de que las escuelas y las empresas de autoayuda de Raniere prosperaron, las personas cercanas a la sede central de NXIVM en Albany han acusado a Raniere de convertir el NXIVM en un culto. El grupo ferozmente ha protegido su reputación, ayudado en parte por donaciones de hasta $150 millones provenientes de Sara y Claire Bronfman, las herederas de la fortuna de licores de Seagram, según report el Vanity Fair en 2010. A medida que aumentaban las denuncias, los funcionarios y benefactores de NXIVM han demandado a sus críticos y presentado denuncias penales contra los denunciantes, informó el New York Times.

La página web del Rainbow Cultural Garden incluyó previamente a Sara Bronfman como CEO de la cadena, ilustrando aún más los vínculos entre los patrocinadores de NXIVM y Rainbow. La página web ha sido eliminada, pero una versión en caché de la página "Equipo" incluye el retrato de Bronfman.

El Octubre pasado, las acusaciones fiables sobre NXIVM finalmente se diseminaron en los medio principales, cuando varias mujeres que dejaron el grupo le dijeron al New York Times que Raniere y su equipo marcaban a las mujeres como ganado y recolectaban información personal de estas, utilizada para chantajearlas y convertirlas en esclavas sexuales. En Noviembre, la actriz y ex miembro de NXIVM Sarah Edmondson le mostró a Vice News la marca que dice haber recibido mientras estuvo en la organización.

El caso llegó a un punto crítico a principios de 2018, cuando un tribunal federal para el Distrito Este de Nueva York emitió una orden de detención contra Raniere. El FBI finalmente lo detuvo en México la última semana de Marzo. Los federales dicen que encontraron a Raniere viviendo en una villa de $ 10,000 por semana cerca de Puerto Vallarta con "varias mujeres".

En una acusación, el FBI afirma que alrededor de 2015, Raniere fundó un grupo secreto dentro de NXIVM conocido alternativamente como "DOS" o "el voto". Los federales describieron NXIVM como una organización con aspectos de "un esquema piramidal", pero, en este caso, dijo la pirámide incluía la esclavitud sexual: Raniere, conocido por el grupo por el sobrenombre de "vanguardia" estaba en la cima de la cadena, y un grupo de "esclavas" exclusivamente femeninas debajo de él. Estas supuestamente le prometieron lealtad sexual mientras a su vez actuaban como "maestras" de sus propias cadenas de "esclavas".

Los federales escribieron que Raniere seleccionaba intencionalmente a "mujeres que estaban atravesando dificultades en sus vidas actualmente". Las esclavas fueron forzadas a proporcionar como garantía imágenes comprometedoras o información personal, que a su vez según los Federales, los miembros del DOS usaban para evitar que las mujeres huyeran del grupo. Los federales añaden que las esclavas fueron marcadas con las iniciales de Raniere, e incluyeron fotos de al menos una supuesta cicatriz de dicha marca.

Raniere y NXIVM han negado los cargos del gobierno y afirman que serán vindicados ante el tribunal. "En respuesta a las acusaciones contra nuestro fundador, Keith Raniere, actualmente estamos trabajando con las autoridades para demostrar su inocencia y su verdadero carácter", según declaraciones en el sitio web de NXIVM.

El Viernes pasado, el FBI también arrestó a la actriz Allison Mack, famosa por su papel en la serie de televisión Smallville, la cual es acusada de haber servido como confidente de Raniere para convencer a otras mujeres de unirse al grupo de DOS.

Ninguna de las acusaciones federales menciona el Rainbow Cultural Garden. Pero Parlato, quien ha estado involucrado en numerosas demandas judiciales con líderes del grupo durante años, advirtió en su blog, Frank Report, que Rainbow Cultural Garden es una rama del supuesto culto. Él afirma que la escuela sirve como una manera de “estafar” a los miembros ricos de NXIVM mediante el cobro de tarifas de matrícula exorbitantes.

En otras ciudades, el arresto de Raniere ha llevado el escrutinio público a las escuelas que ayudó a fundar. Después de que el New York Times publicara noticias sobre los presuntos rituales de marca de Raniere y NXIVM, Sun de EE. UU. confirmó que la sucursal londinense de Rainbow Cultural Garden, no estaba registrada en la Oficina de Estándares en Educación de esta ciudad.

"Estas acusaciones son extremadamente preocupantes, y revisaremos con urgencia la naturaleza de la guardería que ofrece Rainbow Cultural Garden", dijo un portavoz del gobierno al periódico el año pasado. Según Spectrum News, una estación de televisión del área de Albany, el FBI allano el 28 de Marzo una propiedad vinculada con la salida de Albany de la cadena escolar.

No está claro si Perera o Sanz conocían personalmente a Raniere o estaban involucrados con NXIVM de alguna forma. Universal Music Group, la discográfica de Sanz, tampoco respondió a los mensajes de New Times esta semana. Un portavoz de la Creative Artists Agency, que figura en la lista como representante de Sanz, no quiso hacer ningún comentario.

El Madrileño Alejandro Sanz es uno de los cantantes en Español más condecorados de la historia. Ganó el Grammy Latino del Año tres veces y también ganó tres Premios Grammy. Es quizás, mejor conocido por el público de habla Inglesa por su participación en el éxito de 2005 de Shakira, "La Tortura".

Según CNN, Perera y Sanz se casaron en Barcelona en 2012. La pareja tiene al menos un hijo, su hijo Dylan. El periódico ABC, con sede en Madrid, informó que Perera estudió psicología.

Un periodista de New Times visitó la ubicación del centro de la escuela el Jueves por la tarde, antes de que DCF ordenara cerrar la escuela, y escuchó a niños jugando y gritando desde el lobby, que tiene una pequeña mesa y acceso a un pequeño patio lleno de juguetes. Un aviso con tiza anunciando "Yoga gratis para niños" yace sobre la ventana delantera.

Cuando una periodista preguntó si la ubicación del Rainbow Cultural Garden en Miami estaba vinculada o dirigida por Raniere, la Recepcionista sonrió y se negó a comentar.

"Esto es una franquicia", dijo. "Necesitarías hablar con alguien a cargo". Después de que New Times preguntara si Perera estaba disponible para hablar, la Recepcionista tomó una tarjeta y dijo que alguien se pondría en contacto.

Una entrada en el costado del edificio dice que la escuela enseña a los estudiantes Mandarín, Japonés, Hindi, Arabe, Alemán, Español, Ruso e Inglés a la vez.

"¿Sabía que hay niños de menos de tres meses aprendiendo más de tres idiomas al mismo tiempo?" la señalización dice "Tenemos niños que hablan más de siete idiomas"

Pero los críticos de la escuela dicen que la idea no está respaldada por evidencia y que el enfoque fue creado por Raniere, que no tiene experiencia en educación infantil.

Los centros Rainbow Cultural Garden enseñan a los niños pequeños con un método que cambia rápidamente a los cuidadores, que hablan cada uno un idioma diferente. Raniere y las escuelas argumentan que esta técnica puede ayudar a los niños a aprender numerosos idiomas al mismo tiempo. Pero los críticos dicen que realmente podría obstaculizar el desarrollo de los niños.

"Sea lo que sea Rainbow, no es una institución educativa autorizada aquí en el estado de Nueva York, o una guardería, y estoy bastante seguro de que ese es el caso en todo el mundo", Joseph O'Hara, un defensor del bienestar infantil que trabajó anteriormente con NXIVM, le dijo al Sun. O'Hara dijo que estaba horrorizado por las enseñanzas que vio en los centros de Rainbow Cultural Garden.

"El supuesto plan de estudios en el que están inmersos estos niños es perjudicial", dijo. "Tenemos ejemplos de niños que salen y no pueden hablar en ningún idioma, solo balbucean. Todo lo que he leído sugiere que hay daño psicológico hecho a los niños que no aprenden idiomas a una edad apropiada ".

La escuela de “Midtown” no es el único lazo extraño de Florida con Raniere. El consultor político de Fort Lauderdale y confidente de Donald Trump, Roger Stone, también trabajó brevemente para NXIVM. Stone dijo a New Times ayer a través de un mensaje de texto que el grupo lo contrató como cabildero después de que un "senador Republicano del Estado" en Nueva York lo recomendara. NXIVM le solicitó ayuda para lidiar con un ex empleado que, según afirmó, había robado propiedad intelectual, pero Stone dice que haberse ido después de decirle al grupo que necesitaba un abogado en vez.

Stone también dijo que el NXIVM parecía estar dirigido a "amas de casa de mediana edad que buscan desarrollar su autoestima", y añadió que el mismo se negó a asistir a una clase de NXIVM, lo cual molestó a los miembros de NXIVM.

DCF dice que cualquier otro detalle que surja sobre Rainbow Cultural Garden será confidencial bajo las reglas de Florida que rigen los casos de bienestar infantil.

Parlato afirma que continuará instando a las autoridades estatales a investigar las diversas ramas del imperio de Raniere y cree que todas las escuelas de Rainbow Cultural Garden merecen un escrutinio.

"No hay datos para respaldar esta enseñanza", dice. "Quiero decir, Raniere solo habla un idioma. ¿Cómo diablos sabe lo que va a aumentar la capacidad intelectual de un niño?"

Translation by Vanessa Grisalez.