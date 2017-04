The Best Concerts in Miami This Week, April 10-16

Ariana Grande Courtesy of Republic Records

With major arena tours from Ariana Grande, the Chainsmokers, Chris Brown, and Panic! at the Disco hitting South Florida this week, it will be a music-filled month. In club land, electroclash icon Miss Kittin goes B2B with Oxia at Heart, while Duke Dumont, who was surprisingly absent last month during Miami Music Week, finally makes a South Florida appearance at Space. Churchill's Pub gets into the Holy Week spirit with its Good Fridaze Music Festival featuring local acts including the Galactic Effect, Niko Javan, and Nick Leon. Close out the week with the spring edition of Where Are My Keys?, the tech-house beach bash at Virginia Key, with DJ Tennis.

Here's your music calendar for the week. And stay ahead of all the shows coming to the area with New Times' Miami concert calendar.

Monday, April 10

Dubday. With Nocturnal Status, Ludge, Stormtrooper Co, Skoom, Barracuda Bacon, and Pinetree Sound., Free. 1306, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-377-2277, 1306miami.com.

Josiah Boornazian. 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Portugal. The Man. 7:30 p.m., $30. Culture Room, 3045 N. Federal Hwy., Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Tuesday, April 11

Horseburner. With Armageddon Man, Iron Buddha, and Asko, 8 p.m., $5. Churchill's Pub, 5501 NE 2nd Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Rodolfo Zuniga Surfaces. 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.



The Chainsmokers

Wednesday, April 12

Brenmar. With Ruen and Mike Deuce, 11 p.m., $30. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Fero Lux. With In Angles, 7 p.m., $10. O'Malley's Sports Bar, 1388 N. State Rd. 7, Margate, 954-979-8540, omalleyssportsbar.com.

I Like It Soft. With Taylor Vega Jazz Trio, Rodrigo Gonsalves, Sean Wouters, Austin Paul, Lhams, Raffa Jo Harris, Danielle Steele, OGC, Sofilla, and César Paniagua., 8 p.m., $5. Churchill's Pub, 5501 NE 2nd Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Pirupa. 11 p.m., $20. Trade, 1439 Washington Ave., Miami Beach, 305-531-6666, trademia.com.

Rooftop Unplugged With Alex Di Leo. 7:30-9 p.m., Free. Filling Station Lofts, 1657 N. Miami Ave., Miami, aedistrictmiami.com.

Tal Cohen. 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Uproar Concert. With Mike Posner and Niykee Heaton, 7 p.m., $20. FIU Arena, 11200 SW 8th St., Miami, 305-348-2000, fiusports.com.

Thursday, April 13

Alex Weitz Group. 7:30-10:30 p.m., Free. Wynwood Café, 450 NW 27th St., Miami, 305-576-1105, wynwood-cafe.com.

The Chainsmokers. 7 p.m., $21-$297. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, aaarena.com.

Chronixx. 8 p.m., $27.50. Revolution Live, 100 SW 3rd Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Futuro. 9 p.m., $7. Churchill's Pub, 5501 NE 2nd Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Lemon City Trio. 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Nat'Lee. 9 p.m., Free. The Wynwood Yard, 56 NW 29th St, Miami, 305-447-8678, thewynwoodyard.com.

Nu Deco Ensemble ft. Magda Giannikou. 8 p.m., $35-$90. Light Box at Goldman Warehouse, 404 NW 26th St., Miami, 305-576-4350, miamilightproject.com.

Rose Max Samba Band. 7 p.m., Free. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, 305-672-5202, northbeachbandshell.com.

Testament. With Sepultura and Prong, 7 p.m., $30. Culture Room, 3045 N. Federal Hwy., Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Trouble in the Garden. 8 p.m., $10. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Zendid. With Sons of Immigrants and Oliver Sencion, 11 p.m., $10. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Miss Kittin

Friday, April 14

Ariana Grande. With Little Mix and Victoria Monet, 7:30 p.m., $25.95-$195.95. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, aaarena.com.

Bath Salt Zombies and Zoo Peculiar. 9 p.m., $5. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 305-699-2669, gramps.com.

Behrouz's Birthday. 10 p.m., $15-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, facebook.com/DoNotSit.

Bermuda Beach. With Sheniel, Jahnathan Nerette, Charisma Coates, Origami, Lamebot, and Master Feathers, 10 p.m., Free. Kill Your Idol, 222 Española Way, Miami Beach, 305-534-1009, facebook.com/killyouridolmiami.

Boston. 8 p.m., $36-$86. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, hardrocklivehollywoodfl.com.

David Vunk. 10 p.m., $10. Electric Pickle, 2826 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, electricpicklemiami.com.

Dick Dale. 8 p.m., $30. Culture Room, 3045 N. Federal Hwy., Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

DJ M.O.S. 11 p.m., $30. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Evan Frankel & Friends. 8 p.m. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Falete. 10 p.m., Free. Hoy Como Ayer, 2212 SW Eighth St., Miami, 305-541-2631, hoycomoayer.us.

Good Fridaze Music Festival. With the Galactic Effect, Jneiro Jarel, Niko Javan, Ephniko, Nick Leon, Y Diz, Seven D, Second Nature, Juicy Cuci, and more, 9 p.m.-3 a.m., $5-$10. Churchill's Pub, 5501 NE 2nd Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

JUke. 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Miss Kittin B2B Oxia. 11 p.m., $10-$20. Heart Nightclub, 50 NE 11th St., Miami, 305-912-3099, heartnightclub.com.

Nu Deco Ensemble ft. Magda Giannikou. 8 p.m., $35-$90. Light Box at Goldman Warehouse, 404 NW 26th St., Miami, 305-576-4350, miamilightproject.com.

OST (Original Sound Track). With In His Head, Roover Hook, DasSad, and Donzii, 8 p.m., Free. IRL Institute, 8395 NE 2nd Ave., Miami, 954-937-2610, irl.institute.

Sunnery James & Ryan Marciano. 11 p.m., $30. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

Tal Cohen Quartet. 7:30-10 p.m., Free. Wynwood Café, 450 NW 27th St., Miami, 305-576-1105, wynwood-cafe.com.

Yaya. 11 p.m., $10. Trade, 1439 Washington Ave., Miami Beach, 305-531-6666, trademia.com.

Zakir Hussain and Rahul Sharma. 8 p.m., $20-$37.50. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Duke Dumont

Saturday, April 15

Bad Apples Brass Band. 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Bearhead EP Release Party. With Modernage, 9 p.m., Free. Lincoln's Beard Brewing Company, 7360 SW 41st St., Miami, 305-912-7390, lincolnsbeardbrewing.com.

Butch. With Lou Flores and Dakap, 11 p.m., $10. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Carlo Lio & Reboot. 11 p.m., $10-$20. Heart Nightclub, 50 NE 11th St., Miami, 305-912-3099, heartnightclub.com.

Chris Brown. With 50 Cent, O.T. Genasis, Fabolous, and Kap G., 7:30 p.m., $35.95-$175.95. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, aaarena.com.

Diane Ward Band. 9 p.m., $10. Luna Star Cafe, 775 NE 125th St., North Miami, 305-799-7123, lunastarcafe.com.

Duke Dumont. 11 p.m., $15-$25. Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Eddie Trujillo Group. 7:30-10:30 p.m., Free. Wynwood Café, 450 NW 27th St., Miami, 305-576-1105, wynwood-cafe.com.

EDX. 11 p.m., $40. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Fortunate Youth. 7:30 p.m., $15. Culture Room, 3045 N. Federal Hwy., Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Bar Nancy Grand Opening Party. With Spam Allstars, JUke, and The Woodwork, 5 p.m., Free. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Grateful Dead Tribute. With Unlimited Devotion, 8 p.m.-12:30 a.m., Free. The Wynwood Yard, 56 NW 29th St, Miami, 305-447-8678, thewynwoodyard.com.

Home Grown Music. With Birdsmakingmachine, Michael Rosa, Michael Briscoe, Dylan Schwartz, Dezz , and Zafra., 11 p.m., Free. Treehouse, 323 23rd St., Miami Beach, 305-614-4478, treehousemiami.com.

Ira Sullivan and the Legends of South Florida Jazz. With Vince Maggio, Don Coffman, and more, 4-6 p.m., $20. Gusman Concert Hall, 1314 Miller Dr., Coral Gables, 305-284-2241, music.miami.edu.

Jarabe De Palo. 8 p.m., $39-$109. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 305-673-7300, fillmoremb.com.

Joe Davidson's Trio. 10 p.m., $10. Le Chat Noir, 2 S. Miami Ave., Miami, 305-377-8899.

Lo Mejor de Mis 17 Hoy Como Ayer. With Amaury Gutierrez, 3 De La Habana, Malena Burke, Lena, Aymee Nuviola, and Falete, 8 p.m., $42-$85. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Malena Burke. 11 p.m., Free. Hoy Como Ayer, 2212 SW Eighth St., Miami, 305-541-2631, hoycomoayer.us.

Noise Workshop and Show. With Sloth of Gulf Coast Florida, Taphophile, Fir, Human Fluid Rot, and Two Coin, 8 p.m., $5. Space Mountain Miami, 738 NW 62nd St., Miami, spacemountainmia.org.

Nu Deco Ensemble ft. Magda Giannikou. 8 p.m., $35-$90. Light Box at Goldman Warehouse, 404 NW 26th St., Miami, 305-576-4350, miamilightproject.com.

One Night of Queen. 8 p.m., $35-$50. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Panic! at the Disco. 7 p.m., $35.25-$55.25. BB&T Center, 1 Panther Parkway, Sunrise, 954-835-8000, thebbtcenter.com.

Raul Acosta & Oro Solido. 9 p.m., Free. Magic City Casino, 450 NW 37th Ave., Miami, 305-649-3000, magiccitycasino.com.

Retrograde. With Subb-an, 11 p.m., $10-$20. Armando Records Miami, 30 NE 14th St., Miami, 786-450-2260, facebook.com/armandorecordsmiami.

Spirit of Sound Gathering Aries Edition. With Jenn Martinello, Roxxia, Optical Delusion, Ikonoklazm, and more, 3 p.m., $10-$15. Naomi's Garden Restaurant & Lounge, 650 NW 71st St., Miami, 305-456-4715, naomismiami.com.

They Sleep We Dance Epic Easter. With SAAND, Jeremy Ismael, Brandon Ernst, and Noor, 10 p.m., $15. Mecasa Muzik, 2127 NW First Ave., Miami, 786-483-8997, mecasamuzik.com.

Way Up / Stay Up: Hot Gyal Edition. With Eccentrix Sound, Dutty Dex, Disco Neil, and Shacia Päyne, 10 p.m., $5-$10. 1306, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-377-2277, 1306miami.com.



Sunday, April 16

KJ Circles Band. 9 p.m. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Pineapple Sunday. With Shenzi, Electric Kif, Gene Paul, Lemon City Trio, and Vlade Divak; and, DJ set by LeSpam, 2-7 p.m., Free. Ball & Chain, 1513 SW 8th St., Miami, 305-643-7820, ballandchainmiami.com.

Spiked Records + Jam. With Dama Vicke, Del Pelson, Folktale, and Pavlov's Bell, 2-7 p.m., Free. Brooklyn Vintage & Vinyl, 3454 NW Seventh Ave. Unit C, Miami, 305-575-9160, brooklynvintageandvinyl.tumblr.com.

Where Are My Keys? Spring Edition. With DJ Tennis, Rebolledo, Red Axes, David Vunk, Will Renuart, and Ataxia, 2 p.m.-2 a.m., $20-$60. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr., Miami, 305-960-4600, virginiakeybeachpark.net.